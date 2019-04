Alkohol-és drogtesztet végeztek az ukrán államfőn

Az április 21-én esedékes második fordulóba bejutott két jelölt azonban nem egy klinikán vetette alá magát a teszteknek. Zelenszkij vizsgálatát a Jevrolab laboratórium végezte el, míg Porosenko az Olimpiai Stadion orvosi központjában adott vérmintát. Az államfő vérvételén újságírók is jelen lehettek. A gyorsteszt nem mutatott ki Porosenko szervezetében sem alkoholt, sem pszichoaktív anyagokat. A részletes analízis viszont akár két hétig is eltarthat, mert nemcsak vér-, de vizelet-, és hajszálmintát is vettek tőle.

A vizsgálat után a sajtónak nyilatkozva az elnök kijelentette, abszolút pozitívan állt hozzá Zelenszkij kezdeményezéséhez. Sőt, szerinte a parlamenti képviselőket is kötelezni kellene erre, hiszen az, hogy alkohol- és drogmentesek-e nemzetbiztonsági kérdés. Bírálta viszont ellenfelét, amiért Julija Timosenkót, a Haza (Batykivscsina) párt elnökjelöltjét - aki kiesett az első fordulóban - felkérte az elnökválasztási vita levezetésére. Szerinte ez tiszteletlenség Timosenkóval, és azzal a több mint 2,5 millió állampolgárral szemben, akik rá szavaztak.

Viktor Anyiszimov, az Olimpiai Stadion vezérigazgató-helyettese közölte újságírókkal, hogy a sportcsarnok technikai szempontból teljes mértékben készen áll az elnökjelölti vita megrendezésére, és április 17-ig várják a hivatalos felkérést. Eddig ugyanis semmilyen hivatalos dokumentumot nem kaptak arra vonatkozóan, hogy a stadionban kívánják megrendezni az eseményt.

Zelenszkij szerda esti videoüzenetében hívta ki vitára Porosenkót, de nem az elnökválasztásról szóló törvényben előírt köztévé stúdiójába, hanem a kijevi Olimpiai Stadionba. Feltételül szabta, hogy valamennyi tévécsatorna közvetíthesse, minden újságíró jelen lehessen, továbbá előtte mindketten essenek át alkohol- és drogteszten. Porosenko csütörtökön tudatta, hogy elfogadta a stadionra és az orvosi tesztekre vonatkozó feltételeit is.

A múlt vasárnap tartott első fordulón a nem hivatalos végeredmény szerint a humorista-producer Zelenszkij, a Nép Szolgája (Szluha Narodu) párt jelöltje a szavazatok 30,24 százalékával végzett az első helyen, csaknem kétszer annyit szerzett, mint a második helyen befutó Porosenko, aki a voksok 15,95 százalékát kapta.

