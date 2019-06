Alkotmánybíró lenne a maffialistás jogász exkollégája, aki Csáky és Duray ügyét is védte

Čirčet a Híd korábbi igazságügyi minisztere, Lucia Žitňanská javasolta, ami egyesek szerint elég ok lehet arra, hogy a koalíciós képviselők némelyike ne támogassa jelöltségét. A tapasztalt jogász 20 éve dolgozik a Legfelsőbb Bíróságon és már kétszer is elnyerte az év bírói döntése címet.

Kubík ügyvéd háttere mindenki másénál érdekesebb, hiszen az ellentmondásosnak tartott Zoroslav Kollárnál kezdte a szakmát. Kollárral kapcsolatban gyakran megemlítik, hogy a maffialistákon is szerepelt a neve. Kubík 1996-tól joggyakornokként működött a kereskedelmi jogász Kollár mellett, majd két évvel később már közös irodát hoztak létre.

Hogy miért szeretne alkotmánybíró lenni, Kubík felidézi: Duray Miklós ügyét védte az SNS-el szemben, illetve Csáky Pált képviselte a Híd elnöke ellen. Duray védelme nem sikerült maradéktalanul, mert anno még az MKP-s politikusnak kellett elnézést kérnie a nemzetiektől, amikor fasisztának bélyegezte a Ján Slota idején tényleg fasisztod elemeket megvillantó tömörülést. A Bugár Béla által beperelt Csáky képviselete már sikeresebb volt, a véleménynyilvánítás szabadságába sok mindent belefért. Még azok a dolgok is, amiket a most az európai parlamentből kipottyanó politikus állított Bugárról a 2010-es parlamenti választások előtt. Bár Csáky sorra nyerte a pereket, de miután a párt a 2010. júniusi parlamenti választásokon nem jutott be a törvényhozásba, lemondott tisztségéről.

Kubík a hétfői meghallgatáson valószínűleg nem ússza meg a Zoroslav Kollárral kapcsolatos kérdéseket. Kollár Marian Kočnerral is összefüggésbe hozható, ráadásul azzal a nyitrai származású Norbert Bödörrel is vállalkozott, aki szintén közel áll Kočnerhez, de a Smerhez is. Kubík már korábban is magyarázkodásra kényszerült, hogy ő maga nem volt tagja az úgynevezett csődeljárási maffiának, amelyik úgy működött, hogy csődeljárás alá vont ingatlanokat az embereik révén olcsón felvásárolták, később pedig haszonnal adták tovább. Kubík azt mondja, 2006-ban elváltak útjaik Kollárral és már nem tartják a kapcsolatot.

