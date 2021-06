Áll a bál a nagymegyeri fürdő körül – tüntettek Holényi embere és a polgármester döntései ellen!

A múlt héten az egyik ügyvezető, Križan Tibor feljelentette a másikat, a vitatott körülmények között kinevezett Lukáš Machalát, amiért durván bánt az alkalmazottakkal, mire a polgármester a feljelentőt váltotta le. Erre reagáltak a tüntetők, kérik vissza Križant, mindeközben valaki megrongálta Machala kocsiját is.

Fotók: Paraméter

Többször is írtunk már arról, hogy milyen konfliktusokat gerjeszt az utóbbi hetekben, hónapokban a termálfürdőt üzemeltető városi cég (Termál Kft.) élére a polgármester, Holényi Gergő által saját hatáskörben kinevezett második ügyvezető, az SNS-es múlttal és konspirációs elhajlásokkal bíró, árpilistól pedig az ĽSNS pártból kivált Milan Uhrík, Milan Mazurek és mások által alapított Republika nevű pártformáció országos tanácsának tagjaként is tevékenykedő Lukáš Machala személye, illetve a fürdőnél zajló munkája.

Az elmúlt hónapokban felgyülemlett feszültség odáig fajult, hogy Križan Tibor, a fürdő eddigi ügyvezetője büntető feljelentést tett a rendőrségen zsarolás, veszélyes fenyegetés, kényszer alkalmazása és egyéb bűncselekmények gyanújával, mégpedig egy konkrét cselekmény miatt. A birtokunkban lévő feljelentés szerint május 25-én, azaz múlt hét kedden az ő irodájában kezdődött a konfliktus, melynek kiéleződésekor Machala fegyelmivel fenyegette meg a neki nem engedelmeskedő alkalmazottakat, miközben a beleegyezésük nélkül videófelvételt is készített róluk.

A feljelentés szerint Machala az utóbbi időben már nemcsak súlyos pszichikai, de fizikai nyomást is gyakorol a fürdő alkalmazottaira.

Križan Tibor (archív felvétel)

„Korábban egymástól függetlenül több mindent aláírtunk, miközben megmagyaráztuk a másiknak, hogy mit miért. Később viszont egyre több magánakciót tapasztaltam Machala úr részéről, kérdőre vontam, hogy a tudtom nélkül tárgyalt bizonyos személyekkel vagy csoportokkal a fürdő kapcsán, nézeteltéréseink támadtak munkaszerződésekről, felmondásokról, a viszony azonban a múlt héten éleződött ki leginkább” – vázolta fel viszonyukat kérdésünkre Križan Tibor.

Vörös Zsuzsanna, a fürdő munkavállalói szakszervezetének elnöke ezt követően egy panaszlevéllel fordult Machalához, melyben méltatlannak, nem professzionálisnak, sőt, sokkolónak írta le a viselkedését. Ugyancsak beszámolt benne súlyos nyomásgyakorlásról, fegyelmi eljárással való fegyegetőzésről, munkaszerződés széttépéséről, és felhívta a figyelmét, hogy emiatt tapasztalt és színvonalas munkát végző alkalmazottakat veszíthet el a fürdő.

Zlatica Antalová nagyszombati kerületi rendőrszóvivő megerősítette a Križan által tett feljelentést. „A rendőrség ez ügyben az elsődleges műveletek elvégzésén dolgozik, egyéb információkkal jelen pillanatban nem szolgálhatunk” – húzta alá.

Lukáš Machala megkeresésünkre ugyancsak nem kívánt reagálni folyamatban lévő büntetőeljárásokra, hogy azzal ne befolyásolja a büntetőjogi szervek munkáját. Hasonlóképp nem kívánta kommentálni az ő és Križan közti szakmai és cégvezetési nézetkülönbségeket.

"Nem fogok kiszivárogtatni olyan információt, mellyel ártanék a Termál Kft. jó hírnevének" - szögezte le.

Lukáš Machala (archív felvétel)

Kedden este viszont történt valami, ami sokakat feldühített. Holényi Gergő leváltotta ügyvezetői pozíciójából Križant.

„Írásban nem kaptam indoklást, szóban viszont azt mondta, hogy a feljelentés miatt úgy látja, hogy a két ügyvezető nem tud megegyezni, és szeretné, ha Lukáš Machala itt maradna. Kérdeztem, hogy az rendben van-e, ahogy beszélt az alkalmazottakkal, és azzal van-e gond, hogy én védtem meg őket, erre viszont már nem kaptam választ” – fogalmazott a leváltott ügyvezető.

Holényi ugyanakkor ezt másképp látja, de legalábbis szerinte Križan „múlt heti viselkedése után világossá vált, hogy semmi szándéka együttműködni” Machalával. Ehhez képest úgy véli, Machala együtt tudna dolgozni Križannal. Közölte, Machala és egy másik alkalmazott a múlt héten azzal kereste fel őt, hogy Križan nem engedte, hogy hivatali feljegyzés szülessen a történtekről, ő ezt végül megírta, és eljuttatja az illetékes szerveknek.

Kérdésünkre, hogy a két ügyvezető viszonyának elfajulásában kizárólag Križant látja-e hibásnak, azt mondta: „többszöri kérésemre és utasításomra, írásbeli felszólításomra sem reagált, és megtagadta az együttműködést velem is múlt év júliusától, ezért más út nem maradt számomra, minthogy visszahívjam.”

Kedden még sor került a fürdő felügyelő bizottságának tagjai, az alkalmazottak képviselői, illetve a szállásadók és más, a fürdőre kapcsolódó magánvállalkozók találkozójára, melyen többek között a tiltakozó akcióról is megegyeztek. Mindeközben elképzelhető, hogy a Machalával szembeni elégedetlenség és düh konkrét reakciót szült.

A megrongált autó (Forrás: megyer.online Facebook-csoport)

A másik ügyvezető kocsiját ugyanis valaki a fürdő parkolójában kedden megrongálta, két abroncsát kiszúrták. Ebben az ügyben ugyancsak született rendőrségi feljelentés, amit a kerületi rendőrszóvivő szintén megerősítette, hozzátéve, az okozott kár nagyságából kifolyólag szabálysértésként kezelik az ügyet. A megyer.online polgári társulás a Facebook-oldalán eközben maffiapraktikákat emleget Machalával szemben. „Azért büntetik, mert a fürdőben rendet szeretne tenni. Jópár hónapja tűri a rá gyakorolt nyomást és sértegetést. Legújabban a magántulajdonát rongálják meg és fenyegetik, hogy ez még csak a kezdet. Lukáš Machala ügyvezetőnek és a város lakóinak ezt vajon úgy kéne értelmezniük, hogy egy bizonyos szervezett csoport irányítja a mi fürdőnket?” – írják.

Szerdán reggel kilenctől mindezek után mintegy 80-100 ember gyűlt össze a polgármesteri hivatal előtt, köztük szállásadókkal, magánvállalkozókkal, magánszemélyekkel, képviselőkkel, a polgármester viszont felszívódott. Lapos Ildikó alpolgármestertől, aki a helyszínen volt, megtudtuk, hogy reggel bement, és szabadságot vett ki.

Machala a demonstráció résztvevőire reagálva feltette a kérdést, vajon tudják-e, hogy egyáltalán mi ellen tüntetnek. "Kérdezzék csak meg őket, mit tettem, amivel ártottam a termálfürdőnek, és milyen releváns indokkal tüntetnek? Nem értem az indítékaikat, mivel a legtöbben közülük engem a mai napig nem szólítottak meg, nem is ismernek személyesen, csak a rólam célzatosan terjesztett konspirációkból és féligazságokból következtettek valamire" - húzta alá, hozzátéve, bárkivel hajlandó leülni egy tisztességes, nyílt szakmai vita céljából.

A tüntetők véleménye viszont egyértelmű. Ahogy a hivatal előtti kerítésre és az épületre kifeszített molinón olvasható, azt követelik, hogy helyezze vissza a polgármester a termálfürdő ügyvezetői pozíciójába Križant, és hívja vissza Machalát.

Vörös Zsuzsa szakszervezeti vezető a helyszínen is megerősítette, amit panaszlevelében írt. „Lukáš Machala eddig még csak megalázta és félelemben tartja az alkalmazottakat. A múlt héten történtekkor mindenkit fegyelmivel fenyegetett, aki jelen volt. Nagyon csúnyán beszélt az alkalmazottakkal, és ilyesmire eddig még nem volt példa” – mondta.

Említett olyan konkrét ügyvezetői döntést is Machala részéről, hogy nem írta alá a szerződést az úszómesterekkel, akiket eddig a csúcsidőben alkalmaztak, így most a fürdőnek nincs elég úszómestere. Ezt Križan Tibor is megerősítette, aki nem volt jelen a tüntetésen. „Ha nem ők lesznek úszómesterek, akkor újakat kell keresni, most, júniusban, és tanfolyamot szervezni nekik” – nyomatékosította. Kérdésünkre elmondta, továbbra is a fürdő alkalmazottja, és nem szeretne felmondani, de azt nem tudja, meddig bírja a jelenlegi helyzetben.

A tüntetésen részt vevők szerint a polgármester nem vette figyelembe, hogy Križan húzta ki a bajból a fürdőt, miután tavaly tavasszal válságba került. „A mai napig semmilyen anyagi problémája nincs a fürdőnek. Most nincs krízishelyzet, viszont most lenne a legnagyobb szükség a stabilitásra, mert nagyon nagy az érdeklődés a fürdő iránt” – hangsúlyozta Vörös Zsuzsanna.

Hasonlóan vélekedett Győry Károly, a szállásadók szövetségének vezetője, aki szerint megbénulhat a fürdő, ha az úszómesterekkel kapcsolatoshoz hasonló döntések születnek. Önkényesnek nevezte Machala kinevezését és ténykedését.

Elértük az ügyben a polgármestert is, aki – mint írtuk – nem jelent meg a tüntetők előtt. Kérdésünkre válaszolva azt mondta, nem a konfliktustól tartott. „Szívesen szembesültem volna velük, csak nekem más programom volt ma, úgyhogy mikor délelőtt felhívtak, és megtudtam, mi folyik ott, odamentem volna, csak nem tudtam” – fogalmazott.

Elmondta még, hogy ahogy ő látja, a fürdő alkalmazottai két táborra szakadtak, és vannak, akik Machala mögött állnak, mások pedig Križan mögött, azt viszont nem tudta megmondani, milyen arányban.

„Minden éremnek két oldala van. Machala hozzáállása is teljesen érthető, ő sem fogja annyiban hagyni, ha nem tudja végezni a munkáját, amiért ott van. Az ellene folyó kampány már jó pár hónapja zajlik, ez a csúcsa. Kijelenthetem, hogy nem fogom visszahívni őt, Križant pedig visszahelyezni” – hangsúlyozta Holényi Gergő.

(SzT)