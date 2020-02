All For Jan: "Ne legyünk cinikusak, ne mondjuk, hogy a haláluknak volt értelme!"

Dunaszerdahelyen először tartottak megemlékezést a két évvel ezelőtt meggyilkolt újságíró, Ján Kuciak és menyasszonya, Martina Kušnírová emlékére. Érte a múltban kritika a dél-szlovákiai településeket az országos megmozdulásokat kiváltó borzalmas kettős gyilkosságra adott reakció hiánya miatt, némelyekben pedig önkritika is megfogalmazódott. Ennek egyik eredménye volt a mai, civil kezdeményezésből született, és az országos, Tisztességes Szlovákiáért kezdeményezéstől is függetlenül megrendezett esemény, melyre meghívást kapott az egyik volt államfőjelölt, a tudós Robert Mistrík is.