Államfő: Legitimek a felelősségre vonást érintő kérdések,választ a kormánytól vár

Zuzana Čaputová államfő szerint legitimek az aktuális helyzettel összefüggő, a politikai felelősségre vonást érintő kérdések, viszont ezekre jelenleg a kormánynak, illetve a kormánykoalíciónak kell választ adnia. Ezt Martin Strižinec elnöki szóvivő közölte a TASR hírügynökséggel, reagálva azokra a felvetésekre, melyek szerint az aktuális járványhelyzet miatt le kellene vonni a politikai konzekvenciát, vagy át kellene alakítani a kormányt. Peter Pellegrini (Hlas-SD) volt miniszterelnök korábban a kormány lemondását és egy ügyvivő kormány kinevezését követelte, amely az előrehozott választásokig irányítaná az országot. Az államfő egyelőre nem válaszolt arra a kérdésre, hogy el tudja-e képzelni egy ügyvivő kabinet kinevezését.

Az OĽaNO nem lát indokot arra, hogy kommentálja egy maréknyi független képviselő ötleteit, „akiknek a valós politikai életben még elméleti esélyük sincs a sikerre”. A TASR politikai felelősségre vonást, illetve a kormány átalakítását firtató kérdéseire Peter Dojčan, az OĽaNO sajtóosztályának munkatársa azt válaszolta, hogy a mozgalom kiáll Igor Matovič kormányfő és Marek Krajčí egészségügy-miniszter (mindketten OĽaNO) mellett. Hozzátette:

a választók a kabinetet Szlovákia mélyreható átalakítására és korszerűsítésére hatalmazták fel.

Matovič a mozgalom közleménye szerint a legjobb tudása és lelkiismerete szerint cselekszik, célja pedig az élet és az egészség védelme. A világjárvány elleni küzdelem keretében a kormányfő több szakemberrel is együttműködik, és a lehető legjobb megoldásokat keresi, amelyeket azonban politikailag gyakran nehéz érvényesíteni. Az OĽaNO szerint Krajčí is becsülettel és professzionálisan látja el a feladatát. „Minden erejével a lehető leghatékonyabb óvintézkedéseket szorgalmazza, ezek viszont gyakran a populisták ellenállásába ütköznek” – áll a közleményben, mely rámutat: megoldást kell találni az egészségügy rossz állapotára is, melyet a Smer-kormányok tettek tönkre és loptak szét.

„A jelenlegi kormány demokratikus választásokon kapott felhatalmazást, és nem látjuk okát, miért kellene lemondania egy ilyen nehéz időszakban”

– közölte Ondrej Šprlák, az SaS szóvivője. A párt szerint Pellegrini ügyvivő kormányra vonatkozó indítványa abszurd törekvés, melynek célja a figyelem megragadása. A szóvivő felidézte, hogy Ján Kuciak újságíró meggyilkolása után erős társadalmi igény volt az előrehozott választásokra, a Smer-kormány mégsem mondott le.

„Pellegrini zokszó nélkül átvette Robert Fico helyét, mint egy hűséges kisinas. Nevetséges az is, hogy olyan valaki beszél a politikai felelősségre vonásról, aki még Monika Jankovská államtitkárt sem volt képes meneszteni”

– tette hozzá.

