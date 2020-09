Államtitkár nyitotta meg a tanévet két alapsuli maszkos kis elsősei előtt Dunaszerdahelyen

Egy szlovák és egy magyar tannyelvű dunaszerdahelyi alapiskolába is ellátogatott Jaroslav Kmeť, a közlekedésügyi minisztérium államtitkára.

Jaroslav Kmeť és a Vámbéry kis elsősei (A három alapiskolánál készült további képekért kattints!

A járványhelyzetre és a biztonsági, illetve higiéniai előírásokra való tekintettel tanévnyitón csak az elsős diákok sorakozhattak fel az udvaron, az idősebb diákokat osztályfőnökeik köszöntötték az osztályaikban.

Az államtitkár elsőként a Smetana ligeti, majd a Vámbéry Ármin alapiskolát látogatta meg, a Dunaszerdahelyi Járási Munka-, Szociális és Családügyi Hivatal igazgatójával, Író Tiborral együtt.

„Sok erőt és energiát kívánok, hogy ha tíz hónap múlva ugyanitt találkoztok, elégedettek legyetek és büszkék egymásra. Amikor én 40 évvel ezelőtt ugyanígy álltam az alapiskolám udvarán Kelet-Szlovákiában, tartottam tőle, hogy mi lesz, de ne féljetek, jó tanítóitok és tanítónőitek lesznek, és a szüleitek is segítenek benneteket”

– szólt a Vámbéry elsőseihez az iskola udvarán Jaroslav Kmeť.

A Smetana ligeti alapiskolánál (Fotó: TASR)

Ajándékot is hozott nekik, mely például láthatósági mellényt és fényvisszaverő elemeket is tartalmazott, és arra kérte őket, hogy ha találkoznak a közutakon, közlekedjenek körültekintően és tegyék magukat láthatóvá a forgalom többi résztvevője számára.

A Smetana ligeti alapiskolában mintegy 64, a Vámbéryben kb. 80 elsős kezdte meg a tanévet.

Masszi János, a Vámbéry igazgatója azt kívánta az elsősöknek, hogy a mostani mosoly megmaradjon az arcukon a továbbiakban is. „A tanulás az iskolában nagyon nagy adomány, itt tanuljátok meg a kezdő lépéseket, az első betűket és számokat. Főként egészségben gazdag, nyugodt, békés iskolaévet kívánok, a diákoknak pedig minél kevesebb hiányzást, nagyon jó jegyeket és nagyon jó kapcsolatokat, barátságokat” – fogalmazott.

Hájos Zoltán a megnyitón kiemelte a pedagógusokat és iskolai alkalmazottakat, akik szerinte soha nem látott szívóssággal álltak helyt és küzdöttek a járvánnyal. „Egy teljesen új, nehéz helyzettel szembesültek, és olyasvalamit tettek le az asztalra, amit korábban elméletben is valószínűtlennek tartottak volna. Ez az oka annak, hogy bár jelenleg ismét növekszik a bizonytalanság, hiszem, hogy önöket semmi sem fogja felkészületlenül érni. Elismerem a kitartásukat és azt kívánom, hogy a lehető legnagyobb nyugalommal és a nyári szünet elteltével új erővel kezdjék el ezt a tanévet, amely minden kétséget kizáróan más lesz, mint a korábbiak” – húzta alá, majd még azt kívánta nekik, hogy

„érezzék a tanulók és szüleik tiszteletét és megbecsülését, hogy minden napot azzal a tudattal élhessenek meg, hogy hivatásuk nélkülözhetetlen és szükséges.”

Vélhetően utolsó beszédét mondta tanévnyitón az iskola szülői szövetségének elnökeként Horváth Zoltán városi képviselő, korábbi alpolgármester, mivel elmondta, fia épp a kilencedik osztályba lépett.

„Vannak az életben néha olyan döntések, melyeket az emberek feje felett hoznak, és nem tudja befolyásolni. Ez történt most a gyerekekkel, amikor a szülők eldöntötték, hogy a Vámbérybe íratják őket. Én mindig elmondtam, hogy soha jobb dolog nem történhetett a gyerekekkel, mint az, hogy vámbérysek lettetek. Ti vagytok a vámbéry tanulói jövője, a szüleitek pedig a vámbéry szülői szövetsége munkájának és a hagyományok folytatóinak a jövője” – hangsúlyozta, majd erőt és egészséget kívánt a tanuláshoz és a munkához.

A Kodály Zoltán Alapiskolánál

Ugyancsak biztonsági keretek között nyitották meg a tanévet a Kodály Zoltán Alapiskolában, ahol Ibolya Olivér igazgató arra emlékeztetett, hogy a diákoknak ez az első találkozási lehetőségük az iskolával, mivel a tavaszi beiratkozás során sem lehettek jelen.

„Tavaly még nagy ovisok voltatok, most pedig kis iskolások, vagy épp fordítva, tavaly kis ovisok és most nagy iskolások. Nem lesz mindig ilyen nagy ez az épület, pár év múlva, amikor már ti fogjátok köszönteni az elsősöket, nagyobbak lesztek és az épület is kisebbnek fog tűnni. Kívánom szülőnek, diáknak, hogy érezze magát jól az iskolánkban, szeretném megköszönni, hogy a mi iskolánkat választották, nem leszünk hálátlanok” – mondta az igazgató.

Karaffa Attila alpolgármester ugyanitt azt ígérte a diákoknak, hogy rengeteg élmény vár rájuk, és azt ajánlotta nekik, szívjanak magukba minél több tudást, mert megéri.

(SzT)