Állítólag 4 millió eurót zsaroltak ki az elrabolt kassai közjegyzőből, de az is lehet, hogy sikkasztás történt

Felfüggesztették a közismert kassai jegyző, Vojtech Kavečanský hivatalát, írja a Szlovák Közjegyzői Kamara a honlapján. Ez valószínűleg annak a helyzetnek a következménye, amely a múlt hónap elején történt, amikor is Kavečanský emberrablás áldozata lett.

A kamara azonban nemcsak közjegyzői jogainak gyakorlását függesztette fel, hanem ezzel kapcsolatban feljelentést is tett ellene. Ezzel pedig nincs egyedül. A sme.sk rendőrségi információi szerint a hatóságok egy büntetőfeljelentést rögzítettek. A feljelentő valószínűleg egy ügyfél, aki nem tud hozzáférni a pénzéhez.

Kavečanský körül május elején merültek fel problémák, amikor a kassai rendőrség meghirdette a keresését. Ennek oka az volt, hogy április 30-án a Peugeot gépjárművével elment dolgozni, csakhogy azóta senki nem hallott róla. A rendőrség egy későbbi nyilatkozatából kiderül, hogy a keresése csupán egy napig tartott. Május elsején kezdték el keresni és május 2-án már megkerült.

Ezzel azonban nem ért véget a kassai közjegyző ügye. Ügyfelei arra figyelmeztette, hogy májusban már egyszer sem jelent meg a Kmeťova utcai irodájában. Ezt az állítást az alkalmazottai is megerősítették.

„Több mint két hete nem tudunk róla semmit, csak annyit, hogy a betegszabadságon van”

– mondták a sme.sk portálnak május 19-én.

„Nem tudjuk őt elérni, mert a privát telefonszáma nem érhető el. Az irodát igyekszünk folyamatosan működtetni, és nyújtjuk azokat a szolgáltatásokat, amelyeket ismerünk és tudunk nyújtani.

Azonban nem adhatunk ki pénzt az ügyfeleknek a bankbetétjeikből, mivel, mi alkalmazottak erre nem vagyunk jogosultak”

– magyarázták.

A rendőrség azzal kapcsolatban, hogy igaz volt-e az emberrablás, május 19-én a következőt nyilatkozta:

„Meg tudom erősíteni, hogy az említett esetben a rendőrség büntetőeljárást indított zsarolás bűntettének gyanúja miatt. Tekintettel arra, hogy az adott ügyben még folyik az eljárás, jelenleg nem lehet további információt kiadni.”

A sme.sk rendőrségi forrásból további részleteket is megtudott. Szerintük egy eddig ismeretlen férfi április 29-én egy kassai bevásárlóközpont előtt leszólította a közjegyzőt. Megkérte őt, hogy a következő nap ellenőrizzen egy aláírást az egyik Kassa környékbeli faluban.

Amikor Kavečanský odaért, ismeretlen jármű állt meg mellette.

Két ember szállt ki belőle, akik családja bántalmazásával fenyegették meg, majd arra kényszerítették, hogy szálljon be az autóba és menjen vissza Kassára. Állítólag négymillió euró készpénzt kellett elővennie az irodájában lévő páncélszekrényből, és május 1-jén Ausztriába kellett vinnie. Az emberrablók csak ezután engedték őt szabadon.

A rendőrségen túl a Szlovák Közjegyzői Kamara is elkezdte ellenőrizni a közjegyző tevékenységét, mégpedig a hivatalának megfigyelésével.

Ennek eredményeképp, a megállapításokra és egyéb körülményekre reagálva a héten felfüggesztették Kavečanský közjegyzői irodájának működését. További lépéseket is tettek.

Ha a közjegyző 30 napnál hosszabb ideig nem képes ellátni a közjegyzői feladatait, és nem képviseli őt senki, akkor a Kamara kijelöl számára egy képviselőt. A kinevezett képviselő Miriam Imrich Breznoščáková. Június 15-től ő látja el a feladatokat. Az ügyfelek javaslatára a kamara további lépéseket tett annak érdekében, hogy az emberek hozzáférhessenek a pénzükhöz.

Az egyik ügyfél így nyilatkozott:

„Kétségbe vagyok esve. A családomnak több tízezer eurója van Kavečanský közjegyzőnél. És most nem jutok hozzá.

Többször írtam a közjegyzői kamarába, de választ nem kaptam. Írtam Maria Kolíková igazságügyi miniszternek is. Tőle választ is kaptam. A legrosszabb az, hogy a városban különféle pletykák terjednek. Nem érdekel, hogy Kavečanský valóban emberrablás áldozata lett-e, vagy csak hazudott. Úgy hallottam, hogy több ügyfele is bűnügyi feljelentést tett ellene. Én még nem nyújtottam be ilyet, de fontolgatom.” Hozzátette azt is, hogy véleménye szerint az államnak garantálnia kellene, hogy az ilyen letétben való pénzüket az emberek megkapják.

„A rendőrség keményen dolgozik az ügyön, és a szükséges eljárás még mindig folyamatban van. A rendőrséghez egy bűnügyi feljelentés érkezett, amellyel az illetékes nyomozók már foglalkoznak. A törvényben meghatározott határidőn belül döntés is születik az ügyről” – fűzte ehhez hozzá a rendőrség szóvivője.

