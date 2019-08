Állítólag jól vannak a Pohodán adott koncertjük után eltűnt lányok

Felléptek a Pohodán, aztán hirtelen nyomuk veszett. A trencséni rendőrség az Interpolt is felkérte, segítsen megtalálni az afgán lányokat. A Zohra nevezetű, női tagokból álló együttes vezetője jelezte, mind a négy hölgy jól van, bár ő nem beszélt velük, csak egy közvetítőn keresztül.

Nincs egy hónapja annak, hogy a legnagyobb szlovákiai fesztiválon adott koncertjük után a zenész lányok egyszerűen leléptek a trencsénteplici hoteljükből, amiről annak idején mi is beszámoltunk. Ahmad Sarmast, a formáció irányítója az aktuality.sk hírportálnak elmondta, kapcsolatban van a négy eltűnt lánnyal, egy a olyan hölgyön keresztül, aki kommunikál velük. Azt kihangsúlyozta, hogy ez nem közvetlen kapcsolat.

Nem történt semmi bajuk, rendben és biztonságban vannak, de Európában szeretnének maradni - árulta el az együttes vezetője.

Ettől még a trencséni rendőrök tovább nyomoznak utánuk, és még nem akadtak semmilyen nyomra. Hogy előbbre lépjenek, még az Interpolt is felkérték az együttműködésre.

A 30 tagot számláló Zohra nevezetű formáció az első afgán női együttes. Hazájukban ezek a lányok az emberi jogok terén úttörőknek számítanak. Sok támadás érte őket otthon, amiért nőként zenészi pályára léptek, és volt olyan is, hogy valakinek a családja elfordult az együttes tagjától és halálos fenyegetés is kapott. 2014-ben a szélsőséges talibán mozgalom bombatámadást intézett az zenész lányok ellen, ami több halálos áldozattal járt. Ebben a támadásban vesztette el hallását a zenei formáció vezetője, Ahmad Sarmast is.

(aktuality.sk)