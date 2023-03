Alpesisí vk - Shiffrin 87. diadalával rekordot döntött

Az amerikai Mikaela Shiffrin nyerte a szombati műlesiklást a női alpesisí világkupa-sorozat svédországi állomásán, Aréban, ezzel pályafutása 87. vk-sikerét aratta, és immár egyedüli rekorder.

Mikaela Shiffrin (Fotó: TASR/AP)

A 27 éves, kétszeres olimpiai és hétszeres világbajnok Shiffrin pénteken érte be a vk-örökrangsort eddig egyedül vezető svéd Ingemar Stenmarkot, most pedig le is hagyta.

A 28. születésnapját hétfőn ünneplő Shiffrin 2012 decemberében éppen ezen a pályán aratta pályafutása első vk-sikerét.

Ezúttal a svájci Wendy Holdener lett mögötte a második - közel egy másodperces hátránnyal -, a hazai közönség előtt szereplő Anna Swenn Larsson pedig a harmadik.

Shiffrin idén ötödik összetett vk-elsőségét gyűjti be, emellett műlesiklásban és óriás-műlesiklásban is övé a győztest megillető kristálygömb. A mostani szezonban a szombati volt a 13. vk-sikere.

Eredmények, női műlesiklás:



1. Mikaela Shiffrin (amerikai) 1:41.77 p (50.93 mp/50.84 mp)

2. Wendy Holdener (svájci) 1:42.69 (51.87/50.82)

3. Anna Swenn Larsson (svéd) 1:42.72 (51.62/51.10)

A szakági vk állása 10 verseny után (még 1 van hátra): 1. (és már győztes) Shiffrin 885 pont, 2. Holdener 610, 3. Petra Vlhová (szlovák) 530

Az összetett vk állása 34 verseny után (még 4 van hátra): 1. (és már győztes) Shiffrin 2028 pont, 2. Vlhova 1025, 3. Lara Gut-Behrami (svájci) 1007

(MTI)