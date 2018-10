Álszakállban, a feldarabolt újságírónak öltözve ment ki egy férfi a főkonzulátusról

A CNN meg is szerezte a török nyomozásban is vizsgált felvételeket. Ezeken úgy tűnik, hogy az álruhába öltözött férfi a főkonzulátus hátsó bejáratán keresztül egy másik férfival együtt elhagyta az épületet. Aztán a Kék Mecsetnél is feltűnt, órákkal azután, hogy Hasogdzsi belépett a főkonzulátusra, ahonnan soha többet nem jött ki.

A török hatóságok Musztafa al-Madaniként azonosították az álruhás férfit, és a feltételezések szerint tagja lehetett annak a 15 fős szaúdi különítménynek, ami Hasogdzsi meggyilkolásának napján érkezett Isztambulba, hogy elhallgattassa az újságírót.

A CNN-nek török források azt mondták, hogy a Hasogdzsihoz hasonló testfelépítésű és magasságú Madanit kifejezetten azért vihették Isztambulba, hogy átvegye Hasogdzsi helyét a meggyilkolása után. Egy videón látszott, ahogy négy órával korábban Madani még egészen más öltözékben, és szakáll nélkül érkezett meg társaival a főkonzulátushoz.

EXCLUSIVE: Surveillance footage shows Saudi operative in Jamal Khashoggi's clothes in Istanbul after the journalist was killed, Turkish source says https://t.co/6GdiyKOeYB pic.twitter.com/6IefJb6GJe — CNN (@CNN) October 22, 2018

„Nincs szükség hasonmásra egy elfogáshoz, vagy kihallgatáshoz" – mondta a forrás. A török álláspont továbbra is az, hogy előre eltervezett gyilkosság történt, Hasogdzsi holttestét pedig aztán eltüntették a főkonzulátusról. Recep Tayyip Erdoğan török elnök keddre ígérte a gyilkosság részleteinek ismertetését, miután a török források az elmúlt hetekben többször is jelezték, hogy vannak különböző bizonyítékaik az ügyben.

Szaúd-Arábia a főkonzulátusra házasságához szükséges papírokért érkező Hasogdzsi október 2-i eltűnése után sokáig azt ismételgette, hogy az újságíró a hátsó ajtón keresztül elhagyta az épületet, nem tudják, utána mi történt vele. Végül a fokozódó nemzetközi nyomás, és a török nyomozás előrehaladtával a szaúdi vezetés szombaton ismerte el hivatalosan, hogy Hasogdzsi a főkonzulátuson meghalt. Tizennyolc embert, köztük Mohamed bin Szalmán trónörökös környezetének két tagját is őrizetbe vették az ügyben.

A gyilkosságot úgy interpretálták, hogy az nem központi utasításra történt, hanem Hasogdzsi fizikai konfliktusba keveredett meg nem nevezett személyekkel a követségen, és a küzdelemben vesztette életét. Még ugyanaznap egy a sajtónak névtelenül nyilatkozó tisztségviselő újabb az elmélettel állt elő, eszerint az újságíró gyilkosai, a követségen tartózkodó szaúdi kommandósok fenyegették őt, hogy elkábítják és elrabolják, majd miután továbbra is ellenállást tanúsított, fojtófogást alkalmaztak rajta, amibe belehalt.

