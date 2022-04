Amerikai nagyágyú is beszáll a csapatba, amely megóvná a hűvöstől a smeres oligarchát, Miroslav Výbohot

Egy ideje az azóta vizsgálati fogságba került Robert Kaliňák is az ügyvédi csapatát erősíti, most viszont beszállt egy amerikai jogász a Pillsbury irodától.

Miroslav Výboh (Fotó: SITA-archívum)

Richard Donoghue 2021 januárjáig az amerikai főügyész helyettese volt. Donoghue ügyészként korrupciós és olyan ügyekkel foglalkozott, melyekben együttműködő tanúk is jelen voltak.

Miroslav Výboh sajtósa azt közölte vele kapcsolatban, hogy számos mediálisan is ismert ügyet vezetett Amerikában, például a maláj állami alappal történő visszaélések ügyét, de például a mexikói drogbáró, Joaquin (El Chapo) Guzman elleni pert is, és ő állt a kínai óriásvállalat, a Huawei elleni vádemelés mögött is.

Výbohot tavaly gyanúsították meg a Vámszedő (Mýtnik) fedőnevű nyomozás során, mégpedig azzal, hogy közvetítőként szerepelt egy kenőpénz átadási ügyben. František Imrecze, a Pénzügyi Hatóság volt igazgatója, és Michal Suchoba IT-vállalkozó együttműködő tanúként azt állította, hogy Výboh 150 ezer eurót kért tőlük Peter Pellegrininek, aki akkoriban a pénzügyminisztérium államtitkára volt. A megvesztegetés egy, az elektronikus pénztárgépekkel kapcsolatos törvénymódosítást érintett.

Výbohot az ügyben szökésben lévő gyanúsítottkén kezelik, mivel az üzletember külföldön tartózkodik, így próbálja elkerülni az eljárást.

Ondrej Repa ügyész tavaly novemberben nyújtotta be a vádemelési javaslatot az ügyben, Jozef Šutka, a Specializált Büntetőbíróság bíra pedig május 31-ére jelölte ki az első tárgyalási időpontot.

(Denník N)