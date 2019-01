Amerikai politológus így látja Orbán rendszerét

A Népszavában megjelent interjú rendszerleírással kezdődött, minek nevezné Kim Lane Scheppele az orbáni berendezkedést. Szerinte alkotmányos autokrácia van Magyarországon, mert „a rendszer autoriter természetű, de közben minden alkotmányosan történik – papíron.” A kormányfő célja, hogy imitálja: „Magyarország még demokrácia, miközben a háttérben már szinte semmi nincs, ami egy demokrácia valódi tartalmát jelenti.”

A friss közvélemény-kutatási adatok szerint, mely szerint 250 ezer szavazót veszített a Fidesz, Scheppele azt mondta, Orbán mindig kitalál valami új trükköt, amivel növeli a táborát. „Ha más nem, kreál egy ellenséget, mint például a menekülteket.” De megteheti azt is, hogy egy időre veszít a népszerűségéből.

Az ellenzékről a szakértő azt mondta, az egyetlen esélyük, hogy minden köztük lévő ellentétet félretesznek és csak arra koncentrálnak, hogy valamennyien le akarják váltani Orbánt. Az EP-választásról is elmondta véleményét, meglátása szerint az fontos a magyar kormányfőnek, mindenképp meg akarja akadályozni, hogy, hatékonyabb Unió jöhessen létre. Orbán szintet lépne a politológus szerint, „összehozná egy koalícióba az euroszkeptikus politikai erőket.

Mivel a magyar kormányfő most Brüsszelre figyel, esélye nyílhat honi ellenzékének. „Ha az EP-választásokon sikerülne a Fideszt visszaszorítania az ellenzéknek, az Európa számára bebizonyíthatná, hogy nem legyőzhetetlen. És akkor az EU is erőteljesebben léphetne fel Orbán Viktorral szemben a demokrácia helyreállításáért.” Ezzel szerinte fennáll az esélye annak, hogy Orbán az EP-választásokkal elszámította magát. Ahogy a túlóratörvénnyel is.

A Putyinnal való kapcsolat Scheppele szerint azt jelenti, hogy „Orbán Viktor egyértelműen Putyin legfontosabb embere az EU-ban.”

hvg.hu