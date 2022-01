Amerikai támaszpontok és kiképzőtáborok létesítésével riogat az ellenzék, a kormány szerint Ficóék hoaxokat terjesztenek

Nem rendeli el a parlament a népszavazást az USA-val kötendő védelmi megállapodásunkról, a javaslatról szóló ülést meg sem nyitották, a napirendjét csak 54-en szavazták meg. A tartózkodók szavazataival azonban már az ellenzék kerülne többségbe. A Smer közben azzal riogat, hogy az USA Szlovákiában fog „ukrán zsoldosokat” kiképezni, mert már a „New York Times is megírta”.

Fotó: TASR

A kormány múlt héten elfogadta az USA és Szlovákia közti védelmi megállapodás szövegét, kedden pedig a parlament tárgyalta volna azt az ellenzéki javaslatot, amely népszavazásra bocsátaná a megállapodást. A Smer által kezdeményezett ülés napirendjét azonban csak 54 képviselő szavazta meg, így a vitát sem kezdték el róla, de a koalíció sem teljesen egységes. Az ülés napirendjéről való szavazáson ugyanis 25-en tartózkodtak, köztük szinte az egész Sme rodina frakció, és sokan az OĽaNO-ból is. Az ellenzék azzal vádolja a koalíciót, hogy nem hajlandó még tárgyalni sem a dokumentumról, de arról valószínűleg megfeledkezett Robert Fico és Peter Pellegrini is, hogy a megállapodást még a parlamentnek is el kell fogadnia. Vagyis vita biztosan lesz róla.

Čaputová csütörtökön mond véleményt

Hétfőn Zuzana Čaputová köztársasági elnök fogadta Boris Kollár házelnököt és Eduard Heger miniszterelnököt ugyanebben a témában. A megbeszélés után Heger kijelentette, hogy világos céllal érkezett: „Nyíltan támogatom az USA-val kötendő védelmi megállapodás aláírását”. Szerinte fontos, hogy a demokratikus erők az országban egységesek legyenek.

„Nem szabad bedőlni a konspirációs áramlatoknak. A konspirációk a biztonságunkat fenyegetik” – jelentette ki a kormányfő az ellenzék által terjesztett álhírekre utalva.

Boris Kollár óvatosabban nyilatkozott. Szerinte is támogatható a megállapodás, de csak akkor, ha biztosítja, hogy az amerikai katonáknak az országba való belépéséhez minden esetben parlamenti beleegyezést kelljen kérniük. A házelnök még szeretné, ha Jarolsav Naď védelmi és Ivan Korcok külügyminiszter a pártja parlamenti frakciójában is megvédené az egyezményt.

Zuzana Čaputová is találkozni akar a védelmi és a külügyminiszterrel, mielőtt véleményt mond az egyezményről. „A geopolitikai irányultságunk egységes, de fontosnak tartom, hogy beszéljünk erről a témáról – mondta a köztársasági elnök a megállapodással kapcsolatban. – Ezen a héten még a megállapodással kapcsolatban találkozom a védelmi miniszterrel és a külügyminiszterrel is, ezt követően mondok véleményt.”

Kollár, az ellenzéki faló?

Kollár lehet az ellenzék trójai falova a védelmi megállapodás kérdésében, pártja parlamenti frakciója a koalícós képviselők többségétől eltérően nem nemmel szavazott a keddi ülésen, hanem egységesen tartózkodott. Igaz, így tett mintegy 10 OĽaNO-s képviselő is, vagyis a koalíció korántsem egységes ebben a kérdésben.

Az ellenzék szerint népszavazás kell

A keddi parlamenti ülést a Smer képviselői kezdeményezték néhány független képviselő támogatásával. Ficóék azt javasolták, hogy a parlament írjon ki népszavazást az egyezmény elfogadásáról. Miután azonban a kormánypárti képviselők nem támogatták az ülés napirendjének elfogadását, a vita el sem kezdődött.

„Ha a megállapodás ennyi vitát, feszültséget és érzelmet generál, akkor hihetetlen, hogy a kormánykoalíció meg akarja kerülni az embereket” – jelentette ki Fico.

Majd újra elővette kedvenc vesszőparipáját, miszerint a megállapodás amerikai támaszpontok létrehozását tenné lehetővé Szlovákiában.

A népszavazás kiírását támogatja a Peter Pellegrini vezette Hlas is. A volt kormányfő egyben azt követeli Čaputovától, hogy a védelmi megállapodás aláírása előtt kérjen alkotmányos kontrollt az Alkotmánybíróságtól.

Kiképzőközpontok ukrán felkelőknek

Fico emellett elővette a legújabb elméletét, amit a The New York Times egyik cikkének egy félmondatára épít. Ebben már az is meglepő, hogy Fico mérvadó lapként említette a The New York Times-t. A lap egyébként arról ír, hogyha Oroszország megtámadja Ukrajnát, akkor előfordulhat, hogy az USA segíti majd az ukrán felkelők kiképzését, amely a NATO keleti szárnyát képező országokban, például „Lengyelországban, Szlovákiában vagy Romániában történhet”. A cikknek egyébként az a címe, hogy az „USA mérlegeli egy felkelés támogatását, ha Oroszország megtámadná Ukrajnát”.

Azóta Fico és több smeres is azzal riogat, hogy az USA kiképzőtáborokat hoz létre Szlovákiában a védelmi megállapodás alapján. Arra nem térnek ki, hogy a cikk NATO-tagként hivatkozik Szlovákiára, illetve arról, hogy bármilyen Ukrajnának nyújtott amerikai segítségre abban az esetben kerülne sor, ha Oroszország megtámadná keleti szomszédunkat.

Ficóhoz hasonlóan Pellegrini is tart attól, hogy Szlovákiában kiképzőtáborok lesznek ukrán katonáknak. „Ez megengedhetetlen, ilyen kockázatot az állammal senki sem engedhet meg magának” – jelentette ki Pellegrini.

A Smer, miután meghiúsult a parlamenti ülés, a népszavazás kiírása érdekében alásírásgyűjtésbe kezd.

- lpj -