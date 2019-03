Ami árut behoznak az EU-s országokba, annak 7 százaléka hamisítvány

A hamisított és engedély nélkül gyártott termékek értéke eléri a 460 milliárd eurót. A Európai Unió importjában a hamisítványok aránya megközelíti a 7 százalékot, ami értékben 121 milliárd eurónak felel meg.

A tanulmány 2016 évi adatokon alapul. A számítások szerint 2013 és 2016 között a hamisított termékek aránya 0,8 százalékponttal 3,3 százalékra emelkedett, egy olyan időszakban, amikor a világkereskedelem gyakorlatilag egy helyben topogott. A hamisított termékek leginkább az innovatív vállalatokra jelentenek veszélyt, amelyek üzleti tevékenysége főleg a szellemi tulajdonra épül - hangsúlyozza a jelentés.

A hamisítványok jó része mindennapi fogyasztási cikkek, cipők, kozmetikai cikkek és játékok, de pótalkatrészek, elemek és luxuscikkek is vannak a hamisított termékek között. A kibocsátó országok között továbbra is Kína és Hongkong vezet. A hamisított termékekkel való kalózkodás első sorban az OECD tagországaiban működő vállalatokat sújtja. A hamisítók agresszíven terjeszkednek, hamisított gitárok, építőanyagok, kontaktlencsék és gyógyszerek is megjelentek kínálatukban.

MTI