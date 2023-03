Amikor elfüstöl a bankó

Az sincs egészen rendben, hogy a parlament 70 százalékos adóval rabolja le azt a Slovnaftot, mely az ún. kritikus infrastruktúra része, ha hazavágják, azt nem csak a cég alkalmazottai, de az ország egész gazdasága megérzi. És nem csak a beszállító és a vevőkör szélessége miatt is, hanem stratégiai, hadászati, monetáris stb. téren. A tulajokat pedig fantasztikusan motiválja Matovič. Mégpedig arra, hogy soha többet itt egy centet se fektessenek be, minden modernizációt, fejlesztést a vállalat más országokbeli telephelyein vagy üzemeiben végezzenek el, innen meg még azt is kivigyék, ami működik.

-illusztráció- (Fotó: TASR)

Persze, az adónövelés, az állami intervenció épp az ilyen krízisek idején aktuális, csakhogy a logika minimum két megfontolandó kritériumot diktál:

1. A növelés ne gyengítse a céget túlzottan (halott tehén nem tejel).

2. Ha már ellopjuk a hasznát, akkor értelmesen fektessük azt be, vagy használjuk fel.

Namármost az elszabadult ágyúgolyóra játszó Matovič mindezt ignorálja, és az egyébként is botrányos szavazatvásárlást preferálja. Amire viszont a szóban forgó összeg nem, sőt: SEM elegendő.

És ha valamire nem elegendő egy Slovnaft nagyságú monstrum lenyúzása SEM, akkor azt talán nem érdemes erőltetni, mert öngyilkossággyanús.

Gyermekkoromban voltak időszakok, amikor kifejezetten rosszul állt a családi kassza. Kölyökként is meghűlt bennem a vér, amikor egy rajzfilmben az egyik szereplő egy nagycímletű bankóval gyújtotta meg a szivarját. Pedig az nem is az én rajzolt pénzem volt. Most, hogy az én „állampolgári részesedésem“, az ország gazdasági jövőjének rám eső hányadát (szétszámolható lesz a cég minden vércseppje) készül elfüstölni Rettegett Igor, aki bárkit és bármit képes feláldozni az ostobaság és értelmetlenség oltárán, tehetetlen dühöt érzek. Nemcsak miatta, hanem azért is, mert az ötlet és az egyébként piti egy főre eső összeg a szakembereken kívül jelentős mennyiségű embert képes úgy elvakítani, hogy az orruknál tovább nem látnak.

És ha egy 500-as maga a végtelen horizont, akkor nemcsak a szemünkkel van baj.