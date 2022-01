Amikor a sziréna hangja riasztja fel

A biztonságtechnika elengedhetetlen elemei a kültéri szirénák, amelyek már puszta jelenlétükkel távolságtartásra kényszeríthetik az illetékteleneket. A házak falaira felszerelt szerkezetek jellegzetes hangja pedig sokakat figyelmeztet: óvni kell értékeinket.

A kültéri szirénák fejlődése

Ha alaposabban megnézzük ezeket az eszközöket, akkor nagyon sok mindenről tájékozódhatunk a riasztóberendezések “egyedfejlődése” kapcsán. Olyan, mintha egyfajta technikatörténeti bemutató lenne a falakon.

A modern, új szirénák mellett még mindig jól funkcionálnak a régebbi műanyag vagy fémvázas eszközök is, amelyeket bizony már jócskán magfakított a napfény, vagy “megevett” az idő vasfoga.

A sziréna felépítése és funkciói

Mint ahogy az a nevében is benne van: a kültéri sziréna a jól láthatóság és hallhatóság szempontjainak figyelembevételével kerül az épületen kívülre felszerelésre. Hivatalosan hang- és fényjelzőnek nevezik. A fényjelzés abban segít, hogy a riasztás pontos helyét be lehessen azonosítani, a hangjelzés pedig a környezetet figyelmezteti az esetleges behatolásra, szabotázsra vagy tűzre. Na és elriaszthatja a betörőt is, ami nem utolsó szempont a vagyonvédelemben.

A kültéri sziréna leggyakoribb elemei:

Vezérlő elektronika - ez végzi a sziréna vezérlését, napjainkban ez egy mikroprocesszor

Nyomókamrás hangszóró - ez adja a sziréna nagy hangerejét

Szabotázskapcsolók

Fényjelző - ez egy speciális izzólámpa, ami elé narancs- vagy borostyánsárga prizmát tesznek, fokozva ezzel a figyelmeztető hatást

A mechanikai védelmet biztosító burkolat

Akkumulátor

Jellemzők

A kültéri szirénák kettős házzal rendelkeznek: a külső ház leginkább műanyagból, a belső ház acéllemezből vagy hasonló szilárdságú, egyéb anyagból készül. A belső alkatrészeket és a riasztóhoz csatlakozó vezetékeket mindig úgy kell elhelyezni, hogy azok ne legyenek hozzáférhetőek vagy láthatóak.

Mivel a kültéri szirénák a környezeti viszontagságoknak jelentősen ki vannak téve, ezért meg kell felelniük számtalan biztonsági követelménynek. Így van ez a Riasztobolt.hu-nál beszerezhető külső szirénáknál is.

Például:

Az állandó hideg vagy meleg hatása nem befolyásolhatja a működésüket. Ugyanúgy teljesíteniük kell mínusz húsz fokban, ahogy a nyári kánikulában is. A szerkezetben található szabotázskapcsolók működésének mindkét véglet esetén is biztonságosnak kell lennie.

Rendelkezniük kell megfelelő korrózió elleni védelemmel - az időjárás hatásainak napjaink galvanizált vagy szinterezett fémházai már jól ellenállnak.

Fontos a külső műanyag burkolattal rendelkező szirénák ellenálló képessége az ultraibolya sugárzással szemben.

Intelligens szirénáké a jövő

Ma már egyre több olyan külső sziréna kapható, amely már szoftveresen programozható. Ezek minden funkciója számítógépen megszerkeszthető, letölthető a telepítés előtt vagy után. A riasztóközpontokhoz hasonló módon, de attól függetlenül belső eseménymemóriával rendelkeznek.

(PR-cikk)