Amint hazatér az uniós csúcstalálkozóról, Heger belecsöppenhet az új koalíciós konfliktus közepébe

Eduard Heger kormányfő szombaton érkezik haza az Európai Unió portugáliai csúcstalálkozójáról. Amint Pozsonyba ér, haladéktalanul találkozni akar a Za ľudí színeit képviselő Mária Kolíková igazságügyi miniszterrel és az OĽaNO parlamenti képviselőivel is.

Fotó: TASR

Ahogy arról beszámoltunk, a parlament hétfőn tárgyalja meg a miniszter ellen benyújtott smeres bizalmatlansági indítványt. A Smer mellett Igor Matovič volt kormányfő, a legnagyobb koalíciós párt elnöke is nagyon szeretne megszabadulni Mária Kolíková igazságügy-minisztertől. Azonban Kolíková semmi okot nem lát a lemondásra.

Az OĽANO összeférhetetlenségi problémát lát az igazságügyi minisztérium épületével kapcsolatos ügyben. Kolíková azt állítja, eddig nem tudott arról, hogy a tárca mostani épületének a bérbeadójához közel álló személy abban a társaságban is benne van, amelynek az ő testvére is a tagja. A SaS és a Za ľudí képviselői kiállnak a miniszter mellett és így tesz a Sme rodina is, pedig a vizsgálati fogság időtartamának kérdésében nem ért egyet a miniszter asszonnyal. Valószínűleg az OĽANO sem fog ellene szavazni. A mozgalom mindenesetre összeírja a miniszterrel és a minisztérium épületének a bérlésével kapcsolatos tisztázatlan kérdéseket, és ezekre magyarázatot fog kérni.

A rendkívüli ülést a Smer-SD kezdeményezte. Robert Fico pártelnök elmondta: ennek oka többek között az Elektronika nevű társaság vitatott szerződései, amelyeket a társaság az RTVS-szel és a Nová scéna színházzal kötött. Az RTVS és az Elektronika társaság szerződési viszonyát az RTVS tanácsa is ellenőrizni fogja. Kolíková korábban az Elektronika társaság elnökségi tagja volt.

TASR/para