Andrej Danko már elégedett Bugár Bélával

„Sokan bírálnak, hogy egy parlamentben (és egy kormányban – szerk. megj.) voltunk egy magyar nemzetiségi párttal, Igaz, hogy a Híd sok törvényt elfogadtatott a környezetvédelem területén, de a kisebbségek esetében csak a kisebbségi kulturális alap létrehozása történt. A magyar partnereink semmi mást nem akartak elérni” - jelentette ki szombaton Andrej Danko, az SNS elnöke, pártja programalkotó konferenciája után. Arról valószínűleg már megfeledkezett, hogy ősszel még azzal vádolta Bugárt, hogy kést döfött a hátába, mivel a Híd nem támogatta az SNS két törvényjavaslatát.

Az SNS kormányzati tevékenységével egyébként rendkívül elégedett volt, kiemelte a nyugdíjrendszert rendkívül eltorzító minimálnyugdíj-emelést. A mininális összeg az átlagbér 33 százalékára (334,30 euró) emelkedett, és jogosultá váltak a minimálnyugdíjra azok is, akik a beszámított évben akárcsak 1 euró nyugdíjbiztosítást fizettek.

Irigylem a magyarokat

A jövőben több átalakítást is javasol, például néhány minisztériumnak bővítené a hatáskörét. A külügyminisztériumot magyarországi mintára gazdasági ügyekkel is megbízná, külügyminiszterként bizniszelne, akárcsak Szijjártó Péter magyar külügyminiszter. „ Irigylem a magyarokat, ahol a miniszter nemcsak a külpolitikáért felel, hanem ténylegesen üzleteket is köt” - jelentette ki Danko.

7 milliárdos kölcsön

Felgyorsítaná az autópályaépítéseket, de egyben megszüntetné az autópálya-matricát, legalábbis a szlovákiai állampolgárok számára. „Szégyen, hogy a szlovákoknak autópálya-matricát kell venniük, ez lesz az egyik első törvény amit megszüntetek az új parlamentben” - jelentette ki Danko. Kérdés, az unió ezt engedélyezné-e, hiszen a németeknek sem engedte, hogy csak a külföldiek esetében vezessen be autópályadíjat.

Az útépítést kölcsönből finanszírozná, 7 milliárd eurót venne fel, ami a jelenlegi GDP-nek mintegy 7 százaléka, vagyis nagyot ugrana az állam eladósodottsága. A kölcsönfelvétel mellett tovább csökkentené az állam bevételeit is: minden élelmiszerre 10 százalékra csökkentené az áfát, és minden vállalkozóra kiterjesztené a 15 százalékos jövedelemadó-kulcsot.

A turistatigris

A legbüszkébb az üdülési utalványokra, szerinte ennek köszönhetően ugrásszerűen nőtt a belföldi turizmus. „Szlovákia turistatigris, amit az uniós statisztikai hivatal is igazol” - jelentette ki Danko. Kiemelte a tanárok bérének emelését is, igaz, azt nem tette hozzá, hogy ehhez kellettek a komoly tiltakozóakciók is a tanárok részéről.

Truban és a hajminta

Danko nem tudja elképzelni a jelenlegi ellenzék kormányalakítását. Úgy véli, hogy Igor Matovič (OĽaNO) azon gazdagodott meg, hogy van egy pártja, már csak ezért is kizártnak tartja, hogy ő legyen például a pénzügyminiszter. Andrej Trubannak (PS/Spolu) pedig azért nincs haja, hoyg ne lehessen tőle hajmintát venni. Nem alkotna kormányt Mariuán Kotleba pártjával, de az OĽaNO és az SaS is elfogadhatatlan számára.