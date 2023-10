Andrej Danko szerint az SNS kedden megmondja a tutit, de még minden lehetséges, Huliak pedig „rendes ember”

Az SNS még mindig nem döntötte el, hogy mit lép arra, hogy Zuzana Čaputová köztársasági elnök nem nevezi ki jelöltjüket, Rudolf Huliakot a környezetvédelmi miniszteri posztra. Andrej Danko azt sem zárta ki, hogy az SNS kívülről támogatna egy kisebbségi, Smer-Hlas kormányt. Egy mondattal később viszont már a pártja államtitkárjelöltjeiről és a kormányprogram egyeztetéséről beszélt.

Fotó: TASR

Nem értik, mi baja van Čaputovának Huliakkal

Az SNS elnöksége még nem döntött arról, hogy hogyan álljon hozzá Rudolf Huliak kinevezésének visszautasításához.

„Érezzük a köztársasági elnök részéről a nyomást, de ha nem volt gondja Ján Budaj kinevezésével, akkor végképp nem értjük a kifogásait Huliakkal szemben” – mondta Andrej Danko, az SNS elnöke a párt elnökségének ülése után.

Zuzana Čaputová köztársasági elnök múlt héten tájékoztatta a pártokat arról, hogy az SNS jelöltjét, Rudolf Huliakot nem nevezi ki a környezetvédelmi miniszteri posztra, mert szakmailag és emberileg is alkalmatlannak tartja.

Védeni akarják Huliakot

Danko azt nem árulta el, hogy milyen megoldást találtak, de Čaputová álláspontját elfogadhatatlannak tartja. „Csalódottak vagyunk a köztársasági elnök álláspontja miatt miatt, védeni akarjuk Huliakot és érzékeljük az időstresszt is” – reagált Danko arra a kérdésre, hogy szerinte szerdán kinevezhető lesz-e a kabinet. Azt is elmondta, hogy számukra elfogadhatatlan, hogy a köztársasági elnök káderezze az SNS jelöltjeit.

„Elutasítjuk, hogy a köztársasági elnök mondja meg nekünk, hogy az SNS nevében ki töltse ki az adott mandátumot” – jelentette ki Danko.0

Készülnek Huliak jogi védelmére is. „Rudolf Huliak rendes ember” – válaszolt arra a megjegyzésre, hogy Huliak egy videójában ellenfelei felakasztásáról beszélt.

Kívülről támogatnák a kisebbségi kormányt?

Az SNS elnöke arról is beszélt, hogy az SNS kívülről is támogathatja a Smer és a Hlas kisebbségi kormányát, de ugyanakkor arról is tájékoztatott, hogy az SNS a nekik jutott államtitkári posztokról is tárgyalt.

„Robert Ficóval is tisztázni szeretnénk az új idegenforgalmi minisztérium megalakításának részleteit” – mondta Danko.

Ficóval ma nem találkozott az SNS elnöke, holnap délután egyeztetnek, de még délelőtt is beszélnek telefonon. Danko pontosítani akarja az SNS prioritásait is a készülő kormányprogramban.

Ez a két lehetőség – a kisebbségi kormány támogatása és az idegenforgalmi minisztérium megalakításában való részvétel – kizárja egymást, ha ugyanis kívülről támogatnák a kisebbségi kormányt, akkor sem a minisztérium létrehozásába, sem az államtitkárok kinevezésébe nem szólhatnának bele.

„Holnap 11 órára mindenkit meghívunk a sajtótájékoztatóra, amit ott elmondunk, az végleges lesz” – jelentette ki hétfőn kora este Danko.

A sajtótájékoztatón az SNS egységet akar demonstrálni, jelen lesznek az SNS listájáról a parlamentbe került képviselők és a párt vezetése is. Egyes információk szerint a párt lehetséges jelöltje a környezetvédelmi posztra Tomáš Taraba lesz.

Taraba szerint tisztában vannak vele, hogy Fico már szerdán kormányfő szeretne lenni, és csütörtökön Brüsszelben szeretné képviselni Szlovákiát az Európai Tanács ülésén.

"Ezt nyilvántartjuk, ez egy korlát, megteszünk mindent, hogy Brüsszelben már Robert Fico és az új kormány képviselje Szlovákia érdekeit" - jelentette ki Taraba az SNS elnökségének ülése után.

Azt nem akarta kommentálni, hogy őt fogja-e nevezni a párt a környezetvédlemi miniszter posztjára.

- lpj -