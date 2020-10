Andrej Doležal ígérete ellenére sem ad az állam üdülési utalványokat – sem idén, sem jövőre

Csalódniuk kell azoknak, akik abban a reményben (is) választották a hazai nyaralást, hogy az állam majd kifizeti a számla felét: már biztos, hogy a kormány nem „államosítja” az üdülési csekket. Pedig augusztus végén Andrej Doležal (Sme rodina), a turizmusért is felelős közlekedési ügyi miniszter még ezt ígérte. Most azonban kiderült, hogy minden marad a régiben.