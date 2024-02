Andrej Kiska Pellegrini és Matovič elnökjelöltségéről is élesen nyilatkozott

Andrej Kiska volt köztársasági elnök nyilatkozott a Joj TV-nek a közelgő elnökválasztásról és némely konkrét jelöltekről is.

Andrej Kiska (Archív felvétel)

A folyamatban lévő elnökválasztási kampányban semmi meglepőt nem lát, noha nem akkora kampányról van szó, mint az őszi parlamenti választások esetében.

"Mint mindig, bekapcsolódtak olyan jelöltek is, akiknek semmi esélyük a sikerre, és valójában nem tudni, mi a motivációjuk. Utánuk vannak olyan jelöltek, akiknek szintén nincs esélyük, de reklámot kívánnak csinálni a pártjuknak vagy saját nevüknek. Végül ott vannak azok a jelöltek, akik valóban részt vesznek, és a köztük folyó küzdelem a valódi elnökválasztás" - jegyezte meg.

Az elnökválasztás két legnagyobb esélyese Ivan Korčok volt külügyminiszter és Peter Pellegrini, a parlament elnöke. Kiska szerint sok múlik a társadalomban uralkodó hangulaton, valamint a kormányellenes tüntetéseken is. "Mivel Peter Pellegrini tulajdonképpen a kormányzó Smer és Hlas jelöltje, ugyanakkor azon is sok múlik, hogy részt vesznek-e a szavazáson azon jelöltek választói, akik nem jutnak be a második fordulóba" - húzta alá.

Kiska szerint a parlament elnökének, Pellegrininek nehéz dolga lesz, hogy elhatárolódjon a kormány népszerűtlen intézkedéseitől. "Igyekszik egy picit elhatárolódni a parlamentben történtektől, ugyanakkor teljes mértékben részese az arrogáns hatalomnak" - szögezte le.

A volt államfő reagált Igor Matovič indulására is, szerinte ugyanis emögött a mozgalma támogatottságának visszaesése áll, amit szeretne megállítani. "Matovič, mint mindig, egyfajta cirkuszi stratégiát választott. Elnöknek jelölteti magát, de nem akar elnök lenni. Korčokot támogatja, de súlyos kérdéseket akar intézni felé. Ez a tipikus Matovič-féle cirkusz, nincs benne semmi meglepő" - fogalmazott Kiska.

(Joj TV)