Andruskó Imre: tudtuk, hogy a Szövetség olyan párt, ahol kis túlzással „Orbántól Gyurcsányig” mindenki itt van

Ma várhatóan újra megalakítják a Híd pártot a Híd Platform Szövetségből távozó tagjai. Andruskó Imre, a Híd Platform Nyitra megyei képviselője, a komáromi Selye János Gimnázium igazgatója azonban nem tart velük, marad a Szövetségben.

A Szövetség-frakció a Nyitra megyei önkormányzatban. Az első sorban középen Andruskó Imre. (Fotó: Facebook/Andrusko)

Ön miért marad a Szövetségben, miért nem távozik a Híd Platform vezetőinek többségével?

Ősszel, a megyei választások előtt nagyon erős kampányt folytattunk Nyitra megyében a Szövetség másik két platformjával együtt. Sehol sem került szóba, hogy kijött a Hídból, ki az MKP-ból, ki az Összefogásból, arról beszéltünk, az egység mennyire fontos, és hogy próbáljunk ezen az úton haladni. És a választáson nagyon jól szerepeltünk. Én kimondottan meglepődtem, hiszen rajtam volt a „Híd-bélyeg”, ennek ellenére a legtöbb szavazatot kaptam a járásban, többet Csengel Tibornál is, aki megyei alelnök lett. Úgyhogy meglepően jól fogadták az emberek közös, „szövetséges” kampányt.

Ezért gondoltam azt, hogy nem lenne fair, ha venném a kalapom, hiszen fél évvel ezelőtt még a közös pártot népszerűsítettem.

A megyei frakcióban négyen vagyunk hidasak a 18-ból, és mindenképpen a frakcióban akarunk maradni. Ez a legerősebb frakció Nyitra megyében, és eddig nagyon jól működik. Igaz vannak viták, viszont amiben megegyeztünk, azt mindig mindenki betartotta, soha senki nem vert át senkit. Nekem sem szimpatikus Gyimesi, sok mindennel nem értek egyet, amit ő képvisel.

De már két és fél évvel ezelőtt is tudtuk, hogy ez egy olyan olyan párt, ahol kis túlzással „Orbántól Gyurcsányig” mindenki itt van.

Ha azt akarjuk, hogy továbbra is létezzen Szlovákiában etnikai alapú politizálás, akkor el kell fogadni, hogy sokféle ember van. Vannak liberálisok is, és én mindig is büszkén vállaltam, hogy nemzeti liberális vagyok, nekem fontosak a magyar gyökerek, de ugyanúgy fontosak a liberális értékek is. Ezt mindig hangoztatom, tudják is rólam Komáromban. Tehát ezért maradtam. Korrekt módon váltunk el a platformtól, nem volt nyomásgyakorlás, nem követelték, hogy én is menjek. Megértették az álláspontomat, sok sikert kívánok nekik.

Pontosan hol marad a Szövetségben? A Híd Platformban, vagy esetleg átlép valamelyik másikba?

Ezt még nem tudom, ez még ki fog alakulni. Az is fontos, hogy én Komáromban vagyok tag. Az alapszabály kimondja, hogy akkor maradhat egy helyi szervezetben Híd platform, ha legalább öt tagja van. Eddig 6-7 aktív tagja volt a platformnak, de hivatalosan körülbelül 20 tagja volt. Még nem volt időm felmérni, hogy kimarad, és ki akar elmenni. Ha öt alá csökkenne a Híd Platform tagjainak a száma Komáromban, akkor el kellene gondolkodnom, hogy hol folytatom, az Összefogás vagy az MKP platformban.

Megértem a Híd Platform vezetésének álláspontját, hogy nem tudják elfogadni Gyimesi. Én úgy látom, hogy ez a 22-es csapdája.

Bedobták a köztudatba, hogy Gyimesi a listán lesz, ha leveszik a listáról, akkor az a réteg, aki kedveli Gyimesit, elmegy az MKP szavazótáborából. Ha viszont rajta marad, akkor a liberális réteg távolodik el a Szövetségtől, akit taszít a viselkedése.

Gyimesi György jelölése csak elindította a konfliktust. A Híd Platform szerint elsősorban azért mennek el, mert úgy látják, az MKP nem tartja be a megállapodásokat. A listáról a grémiumnak kellene döntenie, ezt akarják most is megkerülni. Van értelme úgy a pártban maradni, hogy az MKP nem tartja be a megállapodásokat?

Én az országos szintű tárgyalásokon nem voltam ott. Megyei szinten, a megyei tanácsban mindig betartották amiben megegyeztünk. A megyei frakcióban is, ahol az MKP-nak van többségbe, 18-ból 11 MKP-ból érkezett, négy a Hídból, három az Összefogásból. Ha akarnának, akkor le tudnának bennünket szavazni. Farkas Iván frakcióvezető azonban a konszenzusra törekszik, eddig mindig sikerült megegyeznünk, járási és megyei szinten be szoktuk tartani a megállapodásokat. Mondom még egyszer, „Gyurcsánytól Orbánig” mindenkit „bele kellett nyomni” egy pártba.

Mindenki tudta, hogy nagyon-nagyon nehéz lesz az együttműködés, azt nem tudom megítélni, hogy hol csúszott el.

Láttam a döcög, nekem az se tetszett – egyik oldalról se –, hogy kifelé kommunikált mindenki, kifelé veszekedtek. Ha van probléma, probléma pedig mindig van, azt a párton belül kellett volna megoldani.

Lajos P. János