Andruskó kijelentette a tárgyaláson, hogy Marian Kočner a Kuciak-gyilkosság megrendelője

Ján Kuciak újságíró meggyilkolásának megrendelője Marian Kočner – jelentette ki a szerdán Andruskó Zoltán a Specializált Büntetőbíróságon, ahol folytatódott az ügy tárgyalása.

Andruskó Zoltán (Fotó: TASR)

„A fogvatartásom óta azt vallottam, hogy a Kuciak-gyilkosság megrendelője Marian Kočner, a közvetítője pedig Alena Zsuzsová volt. Soha nem mondtam olyat, hogy tévedhettem“ – hangsúlyozta az ügyben már korábban jogerősen elítélt Andruskó.

Azt állítja, Zsuzsová egy pendrive-on keresztül megmutatta neki „Ján Kuciak professzionálisan kidolgozott megfigyelését“ – írja az Aktuality.sk.

Andruskó azt is kijelentette, hogy Zsuzsová megrendelte nála a jelenlegi főügyész, Maroš Žilinka meggyilkolását is. Állítja, a nő azt mondta neki, megkapja Žilinka címét, és arra utasította, hogy a fotóját töltse le az internetről, a likvidálásáért pedig 70 ezer eurót ígért neki.

A férfi először az egyik magyarországi ismerőséhez ment, de miután ott nem járt sikerrel, felvette a kapcsolatot Szabó Tamással. „A pénz, amit Zsuzsovától kaptam, ekkor már nálam volt, a mobilomban ott volt Žilinka képe. Mondtam Szabónak, hogy lenne itt egy pénzkereseti lehetőség, ő pedig azt mondta, hogy egyeztet Marčekkel” – mondja Andruskó. Szabó és Marček végül elfogadták a felkérést, de nem volt elég nekik egyetlen fotó Žilinkáról.

Mivel Szabóéknak nem sikerült véghez vinni Žilinka likvidálását, Andruskó felvette a kapcsolatot Dušan Kracina vádlottal. „10 ezer euró volt az előleg. Először nem vette el tőlem, azt mondta, hogy majd jelez“ – emlékezett vissza.

„Már tél lehetett, megfigyelték Žilinkát, el is csípték az Auparknál is. Eljött a pillanat, Kracina felhívott, hogy találkozzunk. Azt mondta, hogy most jött el a pillanat, Žilinka úr ott ül az autóban, és kérdezte, hogy megtörténje-e vagy sem. Én azt mondtam, hogy semmi ne történjen, és lefújtam” – jelentette ki Andruskó.

Miután közölte Zsuzsovával, hogy nem sikerült az ügyész likvidálása, állítása szerint ezt követően bízta meg az újságíró, Ján Kuciak megölésével. Az eredeti terv az volt, hogy „elhurcolják, hogy a holttestét senki ne találja meg”.

„Lipšic lett volna a cseresznye a tortán, de nem volt prioritás” – tért vissza Andruskó az ügyészekre. „Hazudtam neki (Zsuzsovának), hogy folyamatban van, de nem volt folyamatban” – mondta, hozzátéve, Žilinkáért 70 ezer euró, Lipšicért pedig 200 ezer euró lett volna a jutalom. Majd azt követően, hogy 2018 júniusában letartóztatták Kočnert a váltóhamisítás ügyében, megkapta a megrendelést Peter Šufliarsky meggyilkolására is.

A szerdai tárgyaláson felolvasták Zsuzsová vallomását is, amelyet a nyomozás kezdetekor tett, amikor még erre hajlandó volt. Csütörtökön Miroslav Marčeket hallhatják ki, akit Andruskóhoz hasonlóan ugyancsak jogerősen elítéltek az ügyben.



(Aktuality.sk)