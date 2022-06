Andruskó szerint Kočner azért ölette meg Kuciakot, mert félt a felelősségre vonástól

Kedden folytatódott a Kuciak-gyilkosság és az ügyészek tervezett meggyilkolásának a tárgyalása a Specializált Büntetőbíróságon. Az elmúlt napokban csak Andruskó Zoltán, a két ügy kulcsfontosságú tanúja szólalt fel a bíróságon, és ezúttal is arról beszélt, ő hogyan emlékszik a történtekre – írja az Aktuality.

Marian Kočner (Fotó: TASR)

Elmondása szerint kereste a módját annak, hogy kapcsolatba lépjen a hatóságokkal, és feladja magát, illetve vallomást tegyen a Kuciak-gyilkosságról, mert úgy érezte, életveszélyben van. Andruskó végül sosem ment el önszántából a rendőrségre, már csak a 2018. szeptemberi őrizetbe vételét követően kezdett együttműködni.

A keddi tárgyaláson azt mondta, hogy nem érzi magát túl jól, kialvatlan és fáradt, ezért nem ígéri, hogy adekvát választ tud adni a kérdésekre. Ennek ellenére vállalta a tárgyalást.

Elsőként Roman Kvasnica, a Kuciak-család ügyvédje tett fel kérdéseket. Andruskó az ügyvéd érdeklődésére elmondta, hogy Zsuzsová valamikor 2018 januárjában, a családi háza előtt rendelte meg nála Ján Kuciak meggyilkolását. Mint mondja, már akkor is hazudott a nőnek arról, hogy Žilinka likvidálása már folyamatban van. Andruskó szerint Marian Kočner félt a felelősségre vonástól, ezért elrendelte az újságíró megölését. Újfent kijelentette, hogy Marian Kočner volt az, aki megrendelte Ján Kuciak, valamint a három ügyész, Maroš Žilinka, Daniel Lipšic és Peter Šufliarsky likvidálását.

„A Dušan Kováčíkhoz közeli ügyészek egy csoportja lehetetlenné tette Žilinka munkáját. Ezért próbált együttműködni Ján Kuciakkal" - vallotta Andruskó. Azt mondta, Alena Zsuzsová azt állította, hogy Kuciak Žilinkától is kapott információkat az ügyekről.

Andruskó szerint akkor, amikor Kočner már vizsgálati fogságban volt, megkérdezte Zsuzsovától, hogy hogyan kommunikálnak. A nő azt mondta, hogy fogakról beszélnek, ugyanis a vállalkozó fizette Zsuzsová fogkezeléseit. Andruskó szerint viszont valójában a gyilkosság megrendeléséről volt szó.

A tárgyaláson felolvasták az Andruskó és Zsuzsová között zajlott üzenetváltásokat is. A tanú ezzel kapcsolatban elmondta, hogy sosem fizetett kamatot a nőnek, aki ezt csupán kitalálta, hogy nyomást gyakoroljon rá és alibit biztosítson magának. Hogy bizonyítsa igazát, Andruskó akár hazugságvizsgálaton is hajlandó lenne átesni. Zsuzsová viszont továbbra is kitart állítása mellett, miszerint valós pénzről van szó.



(aktuality.sk/TASR)