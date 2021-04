Angyali ajándékok bármilyen alkalomra

Angyali meglepetéseket keresel egy szeretted, édesanyád, nagyszüleid vagy éppen egy barátod számára? A gondosan válogatott és egyedi apróságoknak biztosan mindenki örül, hiszen szívhez szólóak és egyszerűek. A legtöbb ilyen darab nyugalmat és békét sugároz, legyen szó egy-egy angyali szoborról vagy éppen valamilyen egyéb faragványról. Nézzük, hogy mivel okozhatunk a legnagyobb örömet!

Angyali szobrok

Egy mesés figura biztosan mindenkit megmosolyogtat. Amennyiben stílusos ajándékot szeretnénk átadni esküvőre, karácsonyra vagy éppen születésnapra, akkor nyugodtan nézzünk körbe a Szavak helyett webáruház kínálatában. Itt számos egyedi angyali szobor közül választhatjuk ki az alkalomhoz legjobban illő darabot. Ezek mindegyike a nyugalmat és a békét sugározza, így ikonikus meglepetések lehetnek, amelyek még a legrosszabb időszakban is reményt adhatnak.

A különböző faragványokat bármikor átadhatjuk, különlegesek lesznek. Mindegy, hogy férfi vagy nő, fiatal vagy idős, édesanya vagy nagymama, bárki örömmel fogad egy ilyen apróságot. A webáruházból is megvásárolható többféle figura közül nem túl nehéz kiválasztani a tökéletes ajándékot.

Susan Lordi szobrok

A rendelhető változatok között megtalálhatóak Susan Lordi darabjai is. Az amerikai művész álmodta és egyben valósította is meg az egész Willow Tree sorozatot. Célja, hogy olyan figurákat dobjon piacra, amelyek óvó és védelmező szellemeket szimbolizálnak. Az alkotó termékei gyantából készültek, amelyeket kézzel, ólommentes festékkel díszített ki.

A szobrok kínálatában ott van a “Mindennapi áldás”, a “Remény angyala” és a “Barátság angyala” nevet viselő darab is. Ezeket a tulajdonosa a lakás bármely szegletébe be tudja illeszteni, hiszen nem túl feltűnő, mégis meghitt ajándékok. Legyen szó a konyháról, a fürdőszobáról vagy éppen a nappaliról, bárhol feltűnhetnek.

A faragványok az életünk különlegesebb pillanatait fejezik ki, amelyeket Susan Lordi tökéletes életre tudott kelteni. Szívhez szóló meglepetések lehetnek, amelyeket szavak helyett is használhatunk.

Az élet lángja szobor

Az “Élet lángja” nevet viselő szobor a More Than Words márka gyártmánya, ami bármely szoba remek díszévé válhat. A hitet és az ártatlanságot megformáló faragványt olyan személynek érdemes átadni, akivel tudatni szeretnénk, hogy sokszor gondolunk rá. Ez ugyanúgy, ahogy a többi angyali szobor, érzelmeket és szeretet közvetít. Remek lehetőséget nyújtanak olyanok számára, akik nehezen fejezik ki, hogy mi is lakozik bennük.

Egy aranyos szobor tehát remek választás lehet akár a közeledő gyereknapra vagy akár anyák napjára egyaránt. Mindenki örülni fog egy apró meglepetésnek!

(PR-cikk)