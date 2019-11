Annyi a véletlen Kočner ügyei körül, hogy az kész röhej

Ladislav Bašternák családja még mindig rendelkezhet az adócsaló milliókat érő vagyonával, annak ellenére, hogy a bíróság döntése értelmében az már az államé kellene, hogy legyen. Ezt a vagyont Lenka Ivanová kezeli. A DenníkN értesülései szerint a felszámolási biztos nem is olyan régen még társtulajdonosa és hivatalos képviselője volt egy érdekes hátterű cégnek. A társaság ahhoz a Semko-családhoz is köthető, amelyiknek két lakása is van a Marian Kočner által felhúzott pozsonyi Five Star Residence lakókomplexumban, ahol Bašternákéknak is több lakásuk van.

Ivanová 2016-tól egészen 2018 januárjáig egyharmados társtulajdonosa volt az I.K.S. Consulting cégnek, ahol hasonló arányban részesedett földije, - a szintén az ukrán határtól nem messze található település szülöttje - a varannói (Vranov nad Topľou) származású Maroš Semko is.

Erre a fura összefüggésre a vagyonkezelő annyit reagált, hogy ez az egész merő véletlen. "Ilyet még kitalálni is nehéz, ilyeneket az élet hozhat csak." Tehát csupán a sors hozhatta úgy, hogy Ivanovának kellene rendezni Bašternák vagyonát, ami abban az épületkompexumban is található, ahol az excégtársának az ingatlanjai is.

