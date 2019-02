Annyira jók a szlovák-magyar kapcsolatok, hogy már majdnem mindenről lehet tárgyalni

A tárcavezető sajtótájékoztatóján kiemelte: továbbra is szoros a kétoldalú együttműködés az Európai Unió jövőjét illető legfontosabb kérdésekben, mindkét ország kiállt az illegális migrációval szemben, és továbbra is kiállnak a kötelező betelepítési kvóták bevezetésével szemben. A következő többéves uniós költségvetésről folyó vitákban is egyértelmű az álláspontjuk: az uniós források a közép-európai országoknak a szerződések alapján járnak - mutatott rá.

Szijjártó Péter úgy vélte, a dinamikusan fejlődő magyar-szlovák kapcsolatok előnyösek a felvidéki magyaroknak és a Magyarországon élő szlovákoknak is. Közölte: tavaly meghaladta a tízmilliárd eurót a kétoldalú kereskedelmi forgalom, Szlovákia a harmadik legfontosabb kereskedelmi partnere Magyarországnak.

Folytatják a felvidéki gazdaságfejlesztési programot, fejlesztik a közlekedési kapcsolatokat: jövőre átadják az új komáromi közúti hidat és a rajkai gyorsforgalmi útösszekötetést - mondta. Hozzátette: emellett három új hidat építenek az Ipolyon, amihez uniós forrásokat nyertek, és napirenden van két megszüntetett vasúti összeköttetés újraindítása.

A külügyminiszter arról is beszélt, hogy Nyitrán tiszteletbeli konzul vezette képviseletet, Besztercebányán pedig alkonzulátust nyitnak, ami mutatja, hogy Magyarország milyen nagy jelentőséget tulajdonít a kétoldalú kapcsolatoknak.

Szijjártó Péter megköszönte a szlovák parlamentnek, amiért nyilatkozatban állt ki Magyarország és Lengyelország mellett a brüsszeli eljárások vonatkozásában, valamint törvényt hozott arról, hogy a kisforgalmú vasúti megállóhelyeken is legyenek magyar nyelvű helységnévtáblák. A tárcavezető azt is megköszönte szlovák partnerének, hogy beszédet mondott a Budapesten jelenleg zajló nagyköveti értekezleten.

Miroslav Lajčák szlovák külügyminiszter kijelentette: büszkék arra, hogy a jelenlegi magyar és szlovák kormány elérte, hogy még soha nem voltak olyan jók a kétoldalú kapcsolatok, mint most, és nincs olyan téma, amelyről ne tudnának tárgyalni. Ez a dinamikus párbeszéd előnyére válik az állampolgároknak és a gazdasági együttműködésnek is - vélekedett. Mint mondta, a jó kapcsolat lehetővé teszi, hogy tudjanak foglalkozni a problémákkal és az uniós ügyekkel, továbbá dolgozhassanak azért, hogy a V4 hangját egyértelműen hallani lehessen, és konstruktívan hozzájárulhassanak az uniós vitákhoz.

Szijjártó Péter kérdésre elmondta: "nyílt vitánk van Jean-Claude Junckerrel", az Európai Bizottság elnökével, ami nem új keletű kérdés. Juncker "a Soros-tervet hajtja végre" a migráció vonatkozásában, a bizottság mindent megtett az elmúlt időben a kvóták bevezetése érdekében, valamint nyomást fejtett ki a szuverén tagállamokra, hogy váljanak bevándorlóországokká - magyarázta. Hozzátette: mivel Soros György és Jean-Claude Juncker nyíltan beszél minderről, mi is így teszünk, minden vitába beleállunk és nem hagyjuk szó nélkül a támadásokat. Ugyancsak kérdésre a szlovák miniszter emlékeztetett: országa sem szavazta meg az ENSZ globális migrációs csomagját, és úgy vélte,

a jelenlegi légkör nem alkalmas arra, hogy racionális vitát lehessen folytatni a migrációról Szlovákiában.

Arról is beszélt, hogy múlt keddre tervezték a V4 és Izrael miniszterelnöki csúcstalálkozóját, de előtte elhangzott egy szerencsétlen nyilatkozat az új izraeli külügyminiszter részéről, ami miatt Lengyelország jelezte, hogy ilyen körülmények között nem vesz részt a találkozón, és kérte, hogy halasszák azt el. Mivel a kormányfők már úton voltak Izraelbe, úgy döntöttek, hogy csak kétoldalú megbeszéléseket tartanak, és a jelenlegi megállapodás szerint az év második felében rendezik meg a csúcstalálkozót - közölte.

MTI/para