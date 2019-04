Anya, apa és a gyerekek együtt szorgoskodtak Vásárúton

Madarász Norbert főszervező, a vadászszervezet elnöke, a Manopory tulajdonosa elmondta, a Föld napját a falu már közel tíz éve minden évben megtartja. „Rendre bekapcsolódtunk ebbe az eseménybe, amikor is a többi szervezettel karöltve szemetet szedtünk a községben. A többéves tapasztalatunk azonban azt mutatja, minél kevesebben jelentek meg. Ebből kifolyólag kitaláltuk, kicsit színesebbé tesszük ezt a napot, hogy ne csupán munkára buzdítsuk az embereket, hanem lehetőségük legyen együtt szórakozni”- kezdte Norbert, aki immár harmadik éve elnöke a helyi vadászszervezetnek.

Kiemelte, fontosnak tartja, hogy ne csak vadászattal foglalkozzanak, hanem a környezetük védelmével is. Megszólította a helyi óvoda és iskola igazgatóit, akik örömmel csatlakoztak a kezdeményezéshez. Az ötlet nagyszerűnek bizonyult, hiszen sokan részt vettek az eseményen. Közel harminc gyermek összegyűlt, akiket szüleik is elkísértek. Az eseményen részt vett továbbá a falu polgármestere, több helyi lakos, a község tűzoltói, horgászai, vadászai, illetve a Csemadok helyi szervezete. Ezen túl több támogatója is volt az eseménynek.

A vadászlakhoz érkezőknek finom palacsintával, frissen sült lángossal és szendvicskenyérrel kedveskedtek, s persze a katlanban készült vadpörköt sem maradhatott el. A gyermekek továbbá apró ajándékban részesültek. Amíg a férfiak elmentek szemétszedő útjukra, a kicsiket számos program várta. A reggeli órákban fákat ültettek. Láthattak vadászkutya-bemutatót, és lehetőségük volt szemügyre venni a vadászjárműveket.

Mivel ez a nap a szemétszedés köré épült, a gyerkőcök is kivették a részüket. A vadászlak udvarán különféle hulladékot helyeztek el, melyeket a kicsiknek szelektíven kellett összegyűjteniük. Megismerkedhettek továbbá a komposztálóval, valamint a kedvükért egy vadászlest állítottak fel. A vadetetőbe különféle gabonát és takarmánysót helyeztek el, ezzel szemléltetve a vadak táplálékát. Bent a vadászlakban animációs kisfilmeket vetítettek, melyek a környezetvédelemről, az állatokról szóltak. Ugyanitt egy kis rajzverseny zajlott, a lurkók kedvükre alkothattak. Az udvar területén vadállatok fotói és nevük volt kifüggesztve, hogy a gyermekek ezáltal is jobban megismerkedjenek a Csallóköz vadvilágával. Fotósarokkal készültek, ahol mindenki kedvére fényképezkedhetett, emléket hagyva a napról.

A nap zárásaképp együtt vonultak ki a májfaállításra. „A csemadokosok eljöttek hozzánk palacsintát sütni, mi pedig elmentünk az általuk szervezett májusfaállításra” - fűzte hozzá Norbert.

„Sokan vannak, akik elítélik a vadászokat. Szeretnénk bebizonyítani, hogy a vadászok nemcsak a puskával tudnak ékeskedni, hanem a mi feladatunk a vadak őszi-téli etetése, valamint a természetvédelem”

- emelte ki Madarász Norbert.

A vámosfalusi és vásárúti vadászszervezet 1946 óta működik. A 17 tagú szervezet jelenleg 2235 hektáron gazdálkodik. „Csodálatos területünk van, amelyet átszel a Kis-Duna-ág és a Tőkési ág.” Terveik közt szerepel a vadászlakuk felújítása, valamint vadjelző táblák elhelyezése a községben. „Ehhez már megkaptuk a szükséges engedélyt. Oda kell erre figyelnünk, mert sajnos elég sok vadat ütnek el a területünkön”- fűzte hozzá a szervezet elnöke. A vadászok több helyi rendezvénybe bekapcsolódnak, kiveszik a részüket a közösségi életből. Szemétszedő napjuk, melynek szlogenje: Anya, apa és gyerekek, nagyszerűen sikerült. „Célunk, hogy hagyományossá tegyük e napot” - hangsúlyozta.

