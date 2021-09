Anya és lánya az év edzője és ifjú sportolója, Kalmár Zsolt pedig a legjobb felnőtt sportoló Dunaszerdahelyen!

2015 óta minden évben kitüntetik az év sportolóit Dunaszerdahelyen, a tavalyi év vot azonban az első, amelynek a sportrendezvényeire és teljesítményeire is rányomta bélyegét a járvány. Nem mellesleg csak az idei év utolsó harmadában adódott lehetőség arra, hogy az Év Sportolója díjátadó ünnepséget megtartsa a város.

Fotók: Cséfalvay Á. András - További felvételekért kattints!

"Az ilyenfajta értékelés és jutalmazás mindig szubjektív, hiszen ki tudná összehasonlítani egy teniszező és birkózó, vagy akár egy focista és egy sakkozó teljesítményét. A siker egyébként is apró dolgokon múlik,még ha rengeteg lemondás és áldozat is van mögötte. A sport viszont azért csodálatos, mert itt vagy nyersz vagy tanulsz valamit" - mutatott rá az ünnepséget megnyitó beszédében A. Szabó László alpolgármester. Hozzátette, a díjazottak nevét sikerült olyannyira titokban tartani, hogy ebben a pillanatban még ő maga sem tudta, ki lesz a győztes, és kiket szólítanak majd fel a színpadra. Gratulált, valamint "elegendő erőt, kitartást és töretlen egészséget" kívánt mindenesetre a sportolóknak, akik "példamutató, áldozatos tevékenységükkel nemcsak önmaguknak, hanem DS városának is dicsőséget szereztek és jó hírét keltették az egész világban".

Kissé zavaró, hogy a járvány által összekuszált évből kifolyólag ezúttal nem a nyáron véget ért idei sportszezonban sikereket elért ifjú és felnőtt sportolók, valamint csapatok teljesítményét díjazták, tehát nem a legfrissebb sikereket, hanem a 2020-as év eredményeit, de miután meglátjuk, kikről van szó, tisztázódik minden. Nagy Krisztián, a városi képviselő-testület sportbizottságának elnöke arra hívta fela figyelmet, hogy a lakosságszáma alapján Dunaszerdahely a 37. a városok sorában Szlovákiában, a sportteljesítmények alapján viszont sokkal előrébb jegyzik.

Dunaszerdahelyen évről évre öt kategóriában osztanak ki díjakat, melyekre helyi sportszervezetek és lakosok tehettek javaslatot: 15 év alatti egyéni sportoló, 16 és 20 év közötti egyéni sportoló, felnőtt egyéni sportoló, legsikeresebb edző, valamint csapat.

Hegedűs Attila és Bodó Barnabás

A 15 éven aluli sportolók közül a Dunaszerdahelyi Birkózóklub két növendékét díjazták, miközben a 11 éves Hegedűs Attila lett az Év Sportolója ebben a kategóriában. Az ifjú birkózó tavaly a fiatalabb diákok szabadfogású országos bajnokságán Rimaszombatban, valamint Csehországban, a pilzeni szabadfogású viadalon is első lett (mindkettőben a 31 kg-osok között), a naszvadi kötöttfogású Jégtörő Mátyás Kupán pedig második (30 kg).

A díj második helyezettje, Bodó Barnabás a rimaszombati szabadfogású ob-n a 33 kg-osok mezőnyében lett első.

Négy sportolót díjaztak a 16-20 évesek kategóriájában, ahol az atléta Vodnyánszky Renáta lett az Év Sportolója. A Megy Sport DS 17 éves atlétája tavaly különféle versenyszámokban 8 alkalommal ért el dobogós helyezést. A pozsonyi fedett pályás országos bajnokságon a serdülő és junior lányok között első lett távolugrásban, és a serdülők között 60 méteres futásban. Távolugrásban emellett a felnőttek mezőnyében is második lett. A szabadtéri ob-n ugyancsak távolugrásban Pozsonyban a serdülők között, Nagyszombatban pedig a juniorok között győzedelmeskedett, emellett utóbbi megmérettetésen a felnőttek között is bronzérmes helyezést szerzett. Kiválóan teljesített a pozsonyi ob-n 100 méteres futásban is, ahol a serdülők között második lett.

Csörgő Tamás

A kategória második és harmadik helyezettje a Dunaszerdahelyi Birkózóklub két 19 éves, ifjú tehetsége, Csörgő Tamás és Bacsfai Réka lett. Csörgő a tavalyi somorjai junior kötöttfogású ob-n lett első (60 kg), a sninai felnőtt, illetve a junior szabadfogású ob-n egyaránt második (61 kg), ugyanitt a felnőtt kötöttfogású ob-n pedig harmadik (63 kg) lett. Bacsfai Réka Sninán, a junior szabadfogású ob-n (62 kg), majd fél évvel később ugyanitt a felnőttek között (65 kg) lett első.

A 16-20 évesek kategóriájában egy negyedik helyezettet is hirdettek, ő pedig a Sportgimnázium DAC karateversenyzője, Kósa Tamás lett, aki 2020-ban két nemzetközi versenyen 1-1 aranyat és ezüstöt szerzett.

Kalmár Zsolt és Hakszer Balázs

A felnőttek között hat egyéni sportolót díjaztak Dunaszerdahelyen, az Év Sportolójának a DAC futballklub magyar válogatott középpályását, Kalmár Zsoltot választották. A DAC az előző két bajnoki évadban harmadik, illetve második lett, a csapatkapitány Kalmár pedig a vezéregyénisége volt, és a 2019/2020-as bajnokságban, amely a díj szempontjából mérvadó, ő szerezte a legtöbb gólt a csapaton belül. A Fortuna liga InStat statisztikája alapján a liga legjobbja, míg a Šport napilap szerkesztőinek pontozása alapján a 2020/21-es bajnokság őszi idényének legjobbja lett.

A kategória következő két helyezését a Dunaszerdahelyi Birkózóklub egy-egy birkózója szerezte meg. A második, Hakszer Balázs tavaly két felnőtt bajnoki címet szerzett Sninán a szabadfogású (65 kg), illetve a kötöttfogású ob-n (67 kg). A harmadik, Gányovics Balázs a kötöttfogású ob-n a 87 kg-osok között nem talált legyőzőre.

Hakszer Balázs, Gányovics Balázs, Nyári Richard és Peter Plavec

A negyedik és az ötödik helyezést holtversenyben nyerte el Nyáry Richárd és Peter Plavec, a Sportfanatic klub két jeges- és hosszútávúszója. Nyáry tavaly a jeges úszók szlovéniai világbajnokságán hatodik lett, de sikerrel szerepelt az osztrák és a lengyel bajnokságban, illetve a szlovák és cseh kupában is. Plavec Szlovéniában hetedik lett.

A kategória hatodik helyén végzett Petényi Tamás, a Dunaszerdahelyi Sakk Klub tagja, aki tavaly az egyéni felnőtt zárt országos bajnokságon bronzérmet szerzett, amivel pályafutása első nagymesteri normáját teljesítette.

Németh Antal, a DAC futballklub jelenlegi vezetőedzője

Három formációt díjaztak a csapatok versenyében, közülük az első a DAC futballklub lett. Mint már említettük, a 2019/2020-as bajnokságban harmadik lett, ezzel fennállása során először ért el három egymást követő évben dobogós helyezést (2020/21-ben aztán másodikok lettek, ami újabb klubcsúcs). 2020 őszén szintén klubrekordnak számító teljesítmény volt, hogy először búcsúztattak az európai kupaküzdelmekben két ellenfelet, az első 8 bajnoki mérkőzésüket pedig megnyerték, ami egyúttal szlovák rekordot is jelent. 11 fordulón keresztül vezették a bajnoki tabellát.

A második helyezést a kategóriában a Medgyes Renáta által alapított és vezetett Megy Sport DS atlétikai klub szerezte meg. Ahogy azt már közöltük, Vodnyánszky Renáta a csapatot képviselve 8 alkalommal lett dobogós tavaly. Rajta kívül két másik sportoló ért el kiemelkedő eredményt, Bíró Szebasztián 60 m-es futásban, Tóth Bence pedig távolugrásban lett bronzérmes a nyugat-szlovákiai bajnokságban.

Sportujsnami

A csapatok között a harmadik a Sportujsnami nevű akrobatikus rock'n'roll csapat lett, amely ebben a kategóriában egyúttal az év szlovákiai klubja is. A klub tagjaként a Ellyshia Džerengová-Bondoa Berill páros egy ukrajnai nemzetközi versenyen 1., egy másik ukrajnai viadalon pedig a 2. helyen végzet, míg a Horváth Réka-Szepesi Viktória duó ugyanitt 5. és 7. helyezést ért el. A klub tagjai világbajnokságon is szerepeltek, Hodossy Ádám és Ela Plevíková Sydneyben a 10., a Patrik Rakovický és Viktória Rakovická pedig Tokióban a 18., Párizsban a 20. lett.

Az Év Edzőjének Medgyes Renátát választották, aki ezáltal a harmadik elismerést gyűjtötte be klubjának a díjátadón. Lánya, Vodnyánszky Renáta az ifjú, 16-20 éves sportolók között lett a legjobb, klubja pedig a csapatok között második. Védencei a tavalyi év atlétikai versenyein, nagyrészt országos bajnokságain összesen 10 érmet, mégpedig 5 aranyérmet, 2 ezüstérmet és 3 bronzérmet gyűjtöttek.

Gaál Attila

A kategória második helyezettje a Dunaszerdahelyi Birkózóklub edzője, Gaál Attila. Védencei több kötött-, illetve szabadfogású versenyen is dobogós helyet szereztek, csapatban pedig a sninai felnőtt kötöttfogású ob-n lettek elsők, ugyanitt a felnőtt szabadfogású ob-n másodikok, a a somorjai junior kötöttfogású, illetve a sninai junior szabadfogású ob-n pedig harmadikok lettek.

A Dunaszerdahelyi Birkózóklub ezzel összességében hét elismerést gyűjtött be az est folyamán, két serdülőjük lett az első két helyezett a 15 év alattiak között, a 16-20 évesek és a felnőttek mezőnyében egy-egy 2. és 3. helyezést szereztek, míg az edzők között szintén második lett Gaál Attila.

(SzT)