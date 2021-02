Anyját és apját is elvesztette egy hatéves kislány, koronavírus miatt haltak meg

Múlt szombaton 70-en haltak meg koronavírusban Magyarországon. Az áldozatok között volt egy 45 éves férfi és az ő 36 éves felesége is. Egy hatéves kislány maradt árván utánuk, írja a szeretlekmagyarorszag.hu.

Fotó: TASR

A férfit február elsején tesztelték és másnap tudta meg, hogy koronavírusos. Amikor még nem tudta, hogy beteg, meglátogatta a szüleit, így ők is megfertőzödtek és karanténba kerültek. Egy hét múlva légzési nehézséggel kórházba került, majd négy nappal később követte őt a felesége is. Mire a férfi anyját értesítették volna a halálesetről, a feleség is meghalt.

Az elhunyt 45 éves férfi és 36 éves nő mellett alapbetegségeket is feltüntettek: magas vérnyomást és túlsúlyt.

A hatéves kislány most a nagyszüleinél van, gyűjtést indítottak számára.

VIA szeretlekmagyarorszag.hu/telex.hu