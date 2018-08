„Anyu, segíts!” – Dunaszerdahelyi és környékbeli időseknek próbálták beadni, hogy fiuk balesetet szenvedett!

Jelenleg három olyan esetről tudunk, amely a hétvégén Dunaszerdahelyen vagy a környékén történt.

Egy dunaszerdahelyi hölgy arról számolt be, hogy szombaton délután keresték az édesanyját otthon. A telefonáló szlovákul beszélt, és azt próbálta beadni neki, hogy a fia balesetet szenvedett és pénzre volna szüksége. Nem tudják viszont a telefonhoz adni, mert műteni készülnek őt, és most épp röntgenen van. Az illető arról is puhatolózott, hogy otthon van-e a férje. „Annak ellenére, hogy ő egyedül él, közölte, hogy nincs otthon, de már jönni fog. Erre azt válaszolták, hogy később jelentkeznek” – folytatta.

Egy másik hölgy esete talán ennél is félelmetesebb. Közölte, hogy a nagymamáját keresték éjfélkor (!) hasonló sztorival, miszerint baj történt a fiával. Szintén szlovákul beszélt az illető, viszont kisvártatva a telefonhoz adott egy másik személyt, aki pedig zaklatott hangon belemondta, hogy „anyu, segíts!” Ezután azt akarták tőle, hogy ne szóljon senkinek, hamarosan újra jelentkeznek. Az idős hölgy szintén elárulta nekik, hogy nem egyedül lakik, a csalók pedig később már nem jelentkeztek.

A harmadik eset, melyről értesültünk, Nagyabonyban történt, itt is késő este hívtak fel a kitalált történettel egy idős asszonyt, és azt állították, hogy ha nem fizet, akkor a fia öt évre börtönbe kerül.

Mindhárom esetben értesítették a rendőröket. Az első dunaszerdahelyi hölgy érdeklődésünkre még kifejtette, hogy a rendőrök átvizsgálták a telefont, megpróbálják begyűjteni az adatokat a híváslistáról.

„Felvilágosítottak arról is, hogy a kórház, a mentősök vagy a rendőrök baleset után soha nem telefonon értesítik a hozzátartozókat, hanem személyesen közlik a hírt a családdal” – húzta alá, hozzátéve, hogy figyelni kell minden részletre, ami segíthet az elkövető(k) nyomára akadni.

Például hogy szól-e valamilyen háttérzaj a telefonban, amiről esetleg felismerhető, hogy az illető honnan hív, van-e tájszólása. Elmondása szerint a rendőrök is fontosnak tartották, hogy minden ilyen esetet jelentsenek be, mivel így könnyebben figyelemmel kísérhető a csalók mozgása.

Érdeklődtünk a rendőrségnél is, mennyi ilyen esetről van tudomásuk, egyelőre azonban nem kaptunk választ.

Ha tudnak további esetekről, kérjük írják meg kommentben vagy e-mailben (info@parameter.sk), és mindenekelőtt szóljanak a rendőrségnek!

(SzT)