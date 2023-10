Arany-, ezüst- és bronzérem a bősi karatékák termése

Sensei Darnay Barnabás tanítványai két helyszínen mérettették meg magukat a hétvégén. 2023. szeptember 30-án, szombaton került megrendezésre Budapesten a Kispest Kupa elnevezésű kyokushin karate országos bajnokság, és ezzel egyidejűleg Répcelakon a Rakurai Kupa.

A bősi Oyama dojo felvételei.

Összesen 11 karatéka indult útnak a bősi Oyama dojoból, közülük hatan Budapesten, öten pedig Répcelakon küzdöttek.

A Kispest Kupán 28 klub 136 versenyzője vett részt. A bősi klubot Jančovič Laura, Petrik Dorka, Kiss Hanna, Csicsay Róbert, Magyarics Kristóf és Takács Márk képviselték. Laura a +60 kg-os ifjúsági lányok kategóriájában indult. Ellenfelei nagy súlyfölénye az eredményen is megmutatkozott. Két győztes és két vesztes mérkőzés után Laura a harmadik helyen zárta a versenyt. Csicsay Róbertnak is négy küzdelme volt, nagyon szépen vette az akadályokat, sikerült fejrúgásokkal pontot szerezni, így végül a dobogó második fokára állhatott fel. Petrik Dorkát is csak egy karatéka múlta felül, így ő is ezüstérmet szerzett. Szintén ezüstéremmel térhetett haza Kiss Hanna és Takács Márk, Magyarics Kristóf pedig bronzéremmel zárta a versenyt.

Répcelakon 27 klub 380 versenyzője vett részt. A bősi klub karatékái itt is sikeresek voltak. Husvéth Bendegúz mindhárom küzdelmét megnyerte, így aranyérmet szerzett. Koczkás Attilának is három küzdelme volt, két győzelem és egy vereség után a második helyen végzett. Horváth Rozina egy győztes és egy vesztes meccs után szintén a dobogó második fokára állhatott fel. Vidovič Kevin és Soós Tamás bronzéremmel zárták a versenyt.



(-)