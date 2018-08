Are You Free? Musicfestival 2018. szeptember 7–8. Dunaszerdahely

Az Are You FREE? fesztivál 11. évfolyamának célja továbbra is az improvizált zene meghonosítása, illetve a kortárs művészet megismertetése a hallgatókkal. Szlovákiában még mindig nem nyert a jelentőségének megfelelő teret a free jazz és az improvizált zene más műfajai, az utóbbi időben azonban egyre nagyobb érdeklődés kíséri a progresszív, igényes zenét. A legjobb előadókat hívjuk meg, de igyekszünk ismertebb, közönségcsalogató zenészeket is hívni, idén pl. a komolyzene felé nyitunk. Fesztiválunk a maga szabad légkörével a zenészek és a közönség közös fórumaként is működik.

Szeptember 7. péntek Kortárs Magyar Galéria

18.00 Fekete Tamás és Bertók Tibor (SK)

Fekete Tamás a szlovákiai Érsekújvárban született. A Pozsonyi Zeneakadémia ötödéves hallgatója zongora előadóművész szakon, Ida Černecká professzor tanítványaként. 2017-ben a Bécsi Zongora Fórum 1. helyezettje volt, számos mesterkurzus résztvevője, olyan tanároknál tanult, mint például Dina Yoffe, Szokolay Balázs, Eugen Indjič. 2018-ban a Magyar Televízió által megrendezett Virtuózok című komolyzenei tehetségkutató versenyen a döntőig jutott. 2018-ban megnyerte a Szlovák Filharmónia által meghirdetett szólókoncert-válogatót Prokofjev első zongoraversenyével.

Bertók Tibor a pozsonyi zeneművészeti főiskola hallgatója. Több nemzetközi és országos tehetségkutató versenyt megnyert, így a CEF – Közép-Európai Alapítvány nagydíját, első helyezett lett a Paganini országos hegedűversenyen (Prešporský Paganini), és elnyerte a Harmónia-díjat is. Fiatal kora ellenére szólót játszhatott a pozsonyi és a kassai filharmonikus zenekarral.

19.00 Skuta Miklós (SK)

Skuta Miklós Szlovákia valószínűleg legsokoldalúbb zongoraművésze. A Komáromban született zenész a pozsonyi Zeneművészeti főiskolán és Párizsban Claude Helffer osztályában tanult. Szólóesteket adott Londonban, Párizsban, Budapesten – a Zeneakadémia Nagytermében, Berlinben, Bécsben, de pl. Novoszibirszkben is. Bach felvételét az Angliában kiadott „1001 classical recordings you must hear before you die” szakkönyv is jegyzi.

Mint jazz zongorista nagy karriert csinált a kilencvenes években, amikor – az összes szlovák jazzzenész mellett – rendszeresen koncertezett Ausztria legjobb hangszereseivel. Koncertjei voltak Wolfgang Muthspiellel, Thomas Sztankóval, Jiří Stivínnel, Mark Feldmannal, Didier Lockwooddal. Dalokat írt Kaszás Attila lemezére, hegedűversenyt az osztrák hegedűvirtuóz Benjamin Schmidnek, zenét több szlovákiai gyermekmeséhez, és jazz lemezein is saját kompozíciói hallhatók. „Free”, szabadon improvizált felvételein közreműködik az osztrák harsonás, Bertl Mütter, vagy a szlovák fuvolás, Marek Piaček.

Mint gitáros, tagja volt a komáromi „Gymnasium Hungaricum” rock zenekarnak, még 1974-76-ban. A gitározást sohasem adta fel, de aktívabban az utóbbi években kezdett el vele újra foglalkozni. Fellépett Palo Hammel koncertjein, tavaly a Melos Ethos kortárszenei fesztiválon, és az osztrák OENM kortárszenei csapat egyik salzburgi koncertjén is.

Feleségével, Skuta Nórával 1996-ban megalapították a „Skuta Piano Duo”-t. Európa több országában koncerteztek azóta. Skuta Miklóst a „Kristályszárny” és a „Frico Kafenda” díjakkal tüntették ki.

Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ

20.30 Moment’s Notice Trio (HU)

A trió eredetileg a Gőz László – Ifj. Kurtág György – Lukács Miklós felállásban játszik, az Are You Free? fesztiválra azonban Ifj. Kurtág György helyét az ütősök mellett dallamhangszereken is játszó Dés András veszi át. A Moment’s Notice zenei stílusa a három egyedi művész találkozásából jön létre, összetett képet adva napjaink zenevilágáról, mely csak az adott helyen és időben létezik. John Cage úgy vélte, hogy a kortárs zene akkor születik meg, amikor közönség előtt szólal meg, csak a jelenben létezik, majd a következő pillanatban megszűnik kortárs lenni, azonnal a múlt részévé válik. A három zenész, stílusokban és zenefelfogásukban ugyan eltérőek, de mindnyájan 21. századi jazzre, az európai klasszikus kortárs és elektronikus zenére támaszkodnak, azokra a nyelvekre, melyeket mesteri szinten művelnek.

Dés András – ütősök, Lukács Miklós – cimbalom, Gőz László – harsona, basszustrombita, kagylók

Szeptember 8. szombat NFG klub

20.00 Sundial – Jachna/Kądziela/Karch (PL)

A Sundial egyedi zenét játszik, amelyben Wojciech Jachna trombitájának híres érzékisége találkozik a lengyel jazz színtér legígéretesebb fiatal csillagainak, Marek Kądziela és Albert Karch elegáns megszólalásával. A triót klasszikus mesterek inspirálják, mint például Sosztakovics, Debussy vagy Ravel. Zenéjük mélyen hatol a klasszikus örökségbe, a kortárs stílusok különleges birtokba vételének köszönhetően a szó valódi értelmében erős. A gondosan strukturált kompozíciókat merész improvizációk élénkítik.

Wojciech Jachna – trombita https://wojciechjachna.com/ Marek Kądziela – gitár https://www.marekkadziela.com/ Albert Karch – dobok https://www.nennemusic.com

21.00 Erik Truffaz – David Kollár (FRA/SK)

Szaxofonjátékos édesapjának köszönhetően Erik Truffaz korán belecsöppent a hivatásos zenészek világába, hiszen tízévesen már apja tánczenekarában játszott. 16 évesen aztán meghallgatta Miles Davis Kind of Blue lemezét. Ez inspirálta a svájci francia művészt, hogy zenei tanulmányait magasabb szinten folytassa a genfi konzervatóriumban. Eleinte klasszikus zenét és jazzt egyaránt játszott, de figyelme egyre inkább a jazz felé fordult. 1991-ben, miután elnyerte a legrangosabb francia jazz díjat, a Prix Specialt, zenekarával fellépett a montreux-i jazzfesztiválon. Ezt követően két éven át turnézott a világ körül. 2000-től leszerződött a legendás Blue Note kiadóhoz, ahol kvartettjével straight-ahead jazz lemezt adott ki. Ezt követő, drum’n’bass és hip-hop ritmusokra épülő albumain már egyre inkább szétfeszítette a kortárs jazz határait, és ezzel a legfelkapottabb jazzmuzsikusok közé került világszerte. Zenéje képes szintetizálni az elektronikát, a rapet, vagy éppen a tradicionális jazz alapformáit.

A trombitás a Fesztiválon David Kollár gitárossal lép fel, akivel első ízben az idei kassai HevHetia Festen állt közös színpadra. Közös munkájuknak ez lesz a második állomása. Kollár magától értetődőnek tekinti a zenével való kísérletezést. Műfajokba besorolhatatlan zenéje inkább külföldön ismert, mint hazájában, de ez miatt nem neheztel. Az eperjesi születésű kísérletező zenész főként gitárral és annak hangjaival dolgozik. Színházak és filmek számára dolgozik, olyan zenésztársai vannak, mint Borlai Gergő vagy Eivind Aarset, de a fiatal eperjesi Fúzy Múzy zenekarral is játszik. Tagja a The Blessed Beat és a KoMaRa nevű nemzetközi formációknak, utóbbiban nem más ül a dobok mögött, mint Pat Mastelotto, a King Crimson dobosa.

22.30 Cement Shoes (NED/HU)

Gonçalo Almeidát, Giovanni di Domenicót és Pándi Balázst egy színpadon látni hihetetlenül nagy esemény. Ugyanis ezeknek a zenészeknek a közös koncertje a mai kreatív zene keresztezését jelenti a drone-tól a metálon át a free jazzig. Az eredmény egy trió, melynek tagjai erős individualitással rendelkeznek, mindenki a maga zenei elképzeléseit érvényesíti. Képzeljünk el egy halból készült gulyást, mely egy pizzán landol. „Ígéretes hang-fal és kalandos kreatív zene, ami a padlóhoz köt, mintha odaragasztották volna a cipőid.”

Pándi Balázs – dobok, Giovanni di Domenico – Fender Rhodes piano és elektronika és Gonçalo Almeida – basszusgitár.

