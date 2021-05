Arnold Schwarzenegger kémsorozatban kapott főszerepet

A streamingszolgáltató szerdán a Twitter-oldalán jelentette be, hogy a 73 éves színész, volt kaliforniai kormányzó a főszerepet alakítja, emellett executive producerként is közreműködik a filmben.

Schwarzenegger a sorozatban a 30 éves színésznő, Monica Barbaro apját játssza. A történet szerint apa és lánya is a CIA-nak dolgozik titokban. De egyszer csak rájönnek, hogy mindketten az ügynökség emberei, és korábbi hazugságaik és titkolózásuk ellenére rákényszerülnek, hogy együtt dolgozzanak.

Arnold @Schwarzenegger will star in & EP a new series about a father & daughter (Monica Barbaro) who discover they’ve both been secretly working as CIA Operatives. Now, forced to team up, they must confront the fact everything they thought they knew about the other has been a lie pic.twitter.com/HwEDAvR0qj