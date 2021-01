Arra kérik a Matovič-kormányt, maradjon meg a lehetősége annak, hogy két nemzetiséget jelöljünk a népszámláláson

Az akadémikusok és más személyiségek által aláírt felhívásban közölték, Gyimesi György, az OĽaNO parlamenti képviselője javasolta, hogy továbbra is csak egy nemzetiséget jelölhessünk. A két nemzetiségnek jórészt a vegyes családoknál, a szlovák vagy magyar ajkú romáknál, vagy azok esetében van jelentősége, ahol ugyan már csak szlovákul beszélnek, de a felmenők között még voltak más nemzetiségűek, például magyarok.

A kormány már mai ülésén foglalkozik Gyimesi javaslatával, a felhívást aláírók viszont figyelmeztettek, hogy mindezt nem előzte meg semmilyen nyilvános vita a témáról.

A népszámlálás - hacsak a járvány miatt nem döntenek másképp - február 15-én veszi kezdetét, a felhívás aláírói pedig rámutattak, hogy most először nyílna lehetőség arra, hogy bárki egy másik nemzetiséget is sajátjának jelöljön. Ez persze nem kötelező.

"Ez egy csodálatos hír azok számára, akik több nemzetiséghez is kötődnek, ideértve a vegyes családok tagjait, illetve a kisebbségi gyökerekkel rendelkező embereket, akik egyúttal szlovák nemzetiségűnek is érzik magukat, de a hagyományos nemzeti kisebbségeket is" - fogalmaznak.

Emlékeztetnek arra is, hogy a V4-ekhez tartozó másik három ország, Lengyelország, Csehország és Magyarország népszámlálási kérdései között is van erre lehetőség már legalább az előző, 2011-es népszámlálás óta, és mivel sikeresnek értékelték ezt a metódust, így most is folytatják. Ennek eredménye érvelésük szerint a nemzeti kisebbségek erősödése. Kiemelték, hogy például Magyarországon a szlovák kisebbség létszáma 10 ezerről 29 ezerre nőtt 1990 és 2011 között.

Úgy vélik, megdöbbentő annak híre, hogy ennek a lehetőségnek a megszüntetésére született javaslat, miközben ez senkinek se használ, de az összes kisebbséget megkárosítja. A megszüntetés mellett felsorolt érveket, miszerint az bonyolítja az adatfeldolgozást, és hogy a két nemzetiségnek nincs törvényi háttere, pusztán technikai, könnyen orvosolható problémának tartják.

"Ezzel tulajdonképpen semmissé tennék szakemberek több éves munkájának eredményét, csakúgy, mint a normális törvényalkotási folyamatot" - húzták alá.

Arra kérik a kormányt, hogy tegye lehetővé az ügyben a nyilvános vitát ahelyett, hogy egy elsietett módosítást hajtanának végre.

Az aláírók között jelen van például Iveta Radicová egykori miniszterelnök, A. Nagy László és Rudolf Chmel egykori kisebbségügyi kormánybiztos, illetve kormányalelnök, Ravasz Ábel (Híd) korábbi romaügyi kormánybiztos, Peter Krajňák (Híd) korábbi oktatásügyi államtitkár, František Šebej (Híd) korábbi parlamenti képviselő, Grigorij Mesežnikov politológus, Petőcz Kálmán, a szlovákiai Helsinki Bizottság elnöke, Szigeti László könyv- és lapkiadó, Martin Slosiarik, a Focus közvélemény-kutató intézet igazgatója, Michal Hvorecký író és sokan mások. A teljes lista megtalálható ITT.

