ART MIX Fesztivál: Kevés programra mehetünk, de ide érdemes lesz!

Szombaton kerül sor a City Reboot Polgári Társulás és a Komáromi Jókai Színház közös szervezésében megtartandó ART MIX Fesztiválra, mely irodalmi/színházi előadást és koncertet is magába foglal.

Illusztráció - Cséfalvay Á. András

Program: 18:00 – 19:15 Silvester Lavrík: CSÖNDES HÁZ Felolvasószínház Előadják: Holocsy Katalin és Holocsy Krisztina Rendezte: Garajszki Margit 19:30 – 20:30 SZER + ELEM + EZ? Verses összeállítás kortárs és klasszikus magyar költők műveiből, jelenetekbe ágyazva Szerkesztették és előadják: Bandor Éva (Jászai Mari – díjas) és Olasz István 20:45 – 22:00 GORLO VOLKA koncert Felvidéki zenészek alternatív pop, rock zenei fúziója, megzenésített versekkel is.

Silvester Lavrík: Csöndes ház

Női groteszk / Felolvasószínházi előadás

Egy évvel a zseniális zeneszerző, Filip halála után találkozik a művész nővére, Márta, és gyerekeinek anyja, Bíborka, hogy megemlékezzenek a férfiról és tisztázzák a múltat. Az egykori barátnők ugyanis már majd harminc éve nem beszélnek egymással. Mi a hosszú mosolyszünet oka? Lehet egyáltalán harminc év után tisztázni bármit is? És különben is, hogy szeretheti két merőben különböző nő ugyanazt a férfit?

A tragikomédia és a fekete humor műfaji határán mozgó, rendkívül szórakoztató Csöndes ház 2003-ban elnyerte a szlovák Irodalmi Alap legjobb drámai szövegének járó díját.

Közönségünk most a felolvasó színház fogalmával megismerheti azt, hogy olvasva is izgalmas lehet egy remekművel való találkozás.

Márta - Holocsy Krisztina

Bíborka - Holocsy Katalin

Rendezte: Garajszki Margit

SZER + ELEM + EZ?

Bandor Éva és Olasz István színművészek előadása.

A produkció egy 55 perces verses összeállítás kortárs és klasszikus magyar költők verseiből, jelenetekbe ágyazva. A központi témája a szerelem. Az alkotópáros a verseket úgy válogatta össze, hogy a gyermekkori szerelmi élményektől, a kamasz bizonytalanságokon keresztül eljutnak a felnőtt beteljesült és beteljesületlen vágyak ábrázolásáig, majd a párkapcsolati megnyugvás ill. szakítás, újra egymásra találás, végül az öregkori egymáshoz ragaszkodás bemutatása zárja be a témakör ívét, mindezt humoros és drámai jelenetekbe ágyazva, néhol zenei betétekkel tarkítva. A bemutatót 2017 januárjában tartották. Egy valóban rendhagyó irodalmi órával találkozhatunk.

GORLO VOLKA koncert

A felvidéki együttes zeneileg úgy jellemzi magát mint: lírai power pop. Saját szerzeményeik és megzenésített verseik üde színfoltja a felvidéki zenei életnek. A lírai hangvételt sokszor energikus pop-rock vonallal vegyítik, de más zenei motívumokat is szívesen építenek hangzásukba. Egyre többször bukkannak fel a felvidéki zenei rendezvényeken, és nemrég a budapesti A38 Hajón, az egyik legjobb koncerthelyszínen is felléphettek a szintén felvidéki Jóvilágvan előzenekaraként. Nagyon érdekes klippeket is forgatnak számaikhoz, szép jövő áll a csapat előtt.

A zenekar tagjai: Farkas Melinda, Mézes Zoltán, Szabó Gábor, Gőgh Ákos

