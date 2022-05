"Ártatlan vagyok és a halálos ágyamon is ezt fogom állítani" - Dušan Kováčikról dönt a Legfelsőbb Bíróság

Elkezdődött a fellebbviteli tárgyalás Dušan Kováčik korábbi speciális ügyész korrupciós ügyében.

Dušan Kováčik (Fotó: TASR)

A korábbi speciális ügyészt, aki tucatnyi súlyos korrupciós vagy egyéb ügyet söpört a szőnyeg alá, tavaly szeptemberben ítélték el első fokon 14 évre, idén márciusban viszont a jogerős ítéletig szabadlábra helyezték, csupán elektronikus nyomkövetőt kell viselnie. Másfél évig volt vizsgálati fogságban. Pamela Záleská bírónő, akinek a szenátusa az első fokú ítéletnél döntött a Specializált Büntető Bíróságon, mintegy 100 oldalas indoklást írt, Kováčik fellebbezése viszont 10-szer ilyen hosszú.

A legfelsőbb Bíróság csütörtökre és péntekre tűzte ki a fellebbviteli tárgyalás időpontját, és ezen részt vesz maga a vádlott Kováčik is.

"Ártatlan vagyok és a halálos ágyamon is ezt fogom állítani" - üzente még az első fokú ítélet kihirdetése előtt megtartott záróbeszédében.

Kováčik szeretné, ha az első fokú ítéletet teljes egészében megszüntetnék, kifogásolja a tényállás megállapítását, a nyomozás lefolytatását, és a NAKA-vizsgálótiszt, Pavol Ďurka személyét is.

A Legfelsőbb Bíróság dönthet úgy, hogy az első fokú ítéletet megszünteti, módosít annak kvalifikációján, vagy akár megerősíti, de úgyis, hogy az egész ügyet visszaultaja a Soecalizált Büntetőbíróságra.

A vádirat szerint Kováčik legalább 2017-től a Takáč-bűnbandának segített olyan módon, hogy különböző információkat szivárogtatott a tagjaikat érintő ügyek irataiból, és hogy 50 ezer eurónyi kenőpénzt kapott azért, hogy bebiztosítja a bűnszervezet feje, Ľubomír Kudlička szabadlábra helyezését.

Az ügy egyik koronatanúja a rendőrséggel együttműködő Ľudovít Makó, a Pénzügyi Hatóság bűnügyi hivatalának korábbi vezetője, aki a kenőpénz közvetítéséért saját bevallása szerint további 25 ezer eurót kapott. Beszélt arról is, hogy Kováčik számára is szivárogtatott információt olyan ügyben, melyben ő, vagyis Makó volt a gyanúsított, bizonyítékként pedig átadott neki egy határozatot egy ellene irányuló eljárásról. Ezt meg is találták a nyomozók a nála tartott házkutatás során. Ugyancsak Kováčiktól értesült arról, hogy gyanúsítottként kezelik egy nyomozás során, mely szerint bizonyos személyek egy NAKA-nyomozó megölésére készültek. Az ez utóbbival kapcsolatos nyomozást leállították.

A bírónő az első fokú ítélet indoklásában írt arról is, hogy Kováčik maga is számított a letartóztatására, miután megtudta, hogy Makó együttműködik a rendőrséggel, viszont nem adott magyarázatot arra, hogy miért, sem arra, hogy miért pont ő lett volna hamisan megvádolva és bekomponálva mások büntetőügyeibe.

Kováčik maga egyébként végig nem tett tanúvallomást, az eljárás végén viszont egy meglehetősen érzelmes védőbeszédet mondott, amit viszont Pamela Záleská célzatosnak ítélt.

(Aktuality.sk/parameter)