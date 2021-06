Arturo Vidal koronavírusos, kikerült a chilei keretből

Arturo Vidal koronavírusos fertőzés miatt nem állhat a chilei labdarúgó-válogatott rendelkezésére a soron következő két világbajnoki selejtező-mérkőzésen.

-illusztráció- (Fotó: TASR/AP)

Az Internazionale 34 éves játékosát pénteken oltották be koronavírus elleni vakcinával - erről közösségi oldalán képet is posztolt, illetve másokat is oltakozásra biztatott -, azt követően viszont mandulagyulladásos tüneteket produkált és lázas lett. A válogatott összetartásán lévő Vidal a chilei válogatott orvosi stábjának tájékoztatása alapján nem is tudott edzeni, megfigyelésre kórházba szállították és társaitól már 72 órája elszigetelték. A játékos három napon keresztül negatív teszteket produkált ugyan, de a hétfői mintája már pozitív lett.

Vidal közösségi oldalára kitett posztjában kifejtette: valószínű egy olyan barátjától kaphatta el a fertőzést, akinek nem voltak tünetei. Hozzátette: bár ezúttal nem lehet ott a pályán, lélekben akkor is a társaival lesz majd, hogy erőt adjon nekik.

A chilei együttes a dél-amerikai vb-selejtezősorozat következő fordulójában Argentínában lép pályára csütörtökön, majd kedden Bolíviát fogadja.

(MTI)