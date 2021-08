Assziszi Szent a Benkő Géza Stúdiószínpadon - új bemutatóra készül a Dialóg nonprofit szervezet

Az Assziszi Szent Soóky László utolsó monodrámája, a történeti trilógia (A nagy (cseh)szlovákiai magyar csönd, az Egy disznótor pontos leírása és A nagy (cseh)szlovákiai magyar forradalmi gulyásparti) tragikomikus epilógusa.

Ebben a játékban már nincs történelmi helyzet, sem kitörési lehetőség, a mesélő már nem létező helyszínről tudósít, s meséli el, milyen körülmények között futott zátonyra egyik-vagy másik változtatási szándék.

Ehelyett a főszereplő kemény, ironikus hangvételben, de önmagát sem kímélve, összegzi az elmúlt évtizedek eredményeit: eltűnődik az elhalasztott lehetőségeken, elemzi a túlélési stratégiákat, felvázolja az önfelmentés és a gyávaság következményeit.

A rendező Telihay Péter így vall az előadásról:

„Soóky Laci utolsó színpadi szövege vádbeszéd. (Ez is az eredeti címe: Assziszi szent vádbeszéde). Elkeseredett düh, kíméletlen, megátalkodott szomorúság és vitriolos irónia a kerozin Soóky szárnyaló átkainak turbináiban. A hős, aki az életét is kockára téve nekiment minden sorompónak átvitt és valóságos értelemben is, most összegez. Keserű, néha bántó, a személyeskedéstől sem mentes szövegének, mellyel népét és vezetőit ostorozza, saját sorsa és története ad hitelt. A mi előadásunk azonban túllép a szerző által kínált kereteken. Show ez, konferansz, stand up comedy, kabaré. Egy vidéki hakniművész utolsó nagy dobása, privát küzdelem az elmúlással. A művész agóniája szimbólum: a közösség elmúlásának, hosszú agóniájának szimbóluma, melyből vétetett.”