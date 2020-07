Átadták az R7-es első szakaszát, csaknem Pozsonyig autózhatunk a pályán

A választás előtti ígéretekhez képest több hónapos csúszással, vasárnap délelőtt 10 órakor megnyitották a forgalomnak az R7-es gyorsforgalmi út első, Egyházgelle és Ketelec közti, valamint a D4-es Ketelec és Rovinka közti szakaszát. Az R7-es Ketelec-Bajkalská közti szakaszának az átadása csak jövőre várható, akkor lesz teljes az R7-es első része.

Fotók: TASR

Március végére, április közepére ígérte Érsek Árpád (Híd) közlekedésügyi miniszter még február közepén az R7-es első szakaszának átadását, de végül csak július közepén vehetik használatba a sofőrök a régen várt négysávos utat.

Az autózás azonban egész Pozsonyig még nem lesz zökkenőmentes, az autósoknak a keteleci kereszteződésben át kell térniük a D4-es ugyancsak most átadott rövid szakaszára, majd Rovinka és Pozsony között térnek vissza a 63-as útra, és Pozsonypüspöki érintésével érnek be a fővárosba.

A főváros irányába tehát gyakorlatilag egész végig négysávos úton haladhatnak, viszont ellenkező irányba, Dunaszerdahely felé, Pozsonypüspöki mellett továbbra is marad az egy sáv, egészen a 63-as és a D4-es kereszteződéséig.

A késés oka

A gyorsforgalmi út átadását a közlekedési minisztérium parlamenti választás utáni új vezetése hátráltatta, Andrej Doležal (Sme rodina) építési hibákra hivatkozva lassította az átadást. Az út több szakasztra bontva kapta meg a használatba vételi engedélyt, az első, Somorja melletti szakaszt már április végén átadhatták volna.

Áprilisban azonban leállt az engedélyezési folyamat, pedig az építő cég szerint az út kész volt.

A D4R7 Construction április végi tájékoztatása szerint a hiányosságokat már akkor kijavították. „ Az R7-es Ketelec és Egyházgelle közti szakasza közlekedésbiztonsági és műszaki szempontból átadható az utazóközönségnek – tájékoztatta akkor a Paramétert Michal Heerdt, a D4R7 Construction ügyvezető igazgatója.

A közlekedési minisztérium alá tartozó Speciális Közlekedési Hivatal végül június elején adta ki az engedélyeket a most átadott szakaszra. Június elején még június 25. környékére jósolta a szaktárca, az építő D4R7 Construction azonban inkább július közepét tartotta reálisnak. Ezt az újabb több hetes csúszást nem indokolta sem a minisztérium, sem az építő.

Botrányos ügyek

A D4-R7-es projekt építését több botrányos ügy kíséri, néhány ügyben rendőrségi nyomozás is folyik. A D4-es egyik töltéséhez egy pozsonyi építési hulladéklerakóból szállítottak építési anyagot. Andrej Doležal (Sme rodina) májusban arról beszélt, hogy a pálya egy szakasza szemétdombra épült. Azt a vizsgálatok kimutatták, hogy a töltésbe került hulladékanyag is, elsősorban építési törmelék, viszont a statikai vizsgálat szerint a töltés stabil. A környezetvédelmi hivatal viszont még vizsgálja, hogy nem veszélyezteti-e a beépített anyag a talajvizet, és azt is vizsgálják, hogy ilyen anyag felhasználása összhangban van-e az építési tervekkel.

A rendőrség négy napra őrizetbe is vette Andreas Heerdtet, a D4R7 Construction ügyvezető igazgatóját, igaz, nem a D4-es töltése, hanem a Dénesden (Dunajská Lužná) végzett kavicskitermelés miatt. A rendőrség szerint ez jelentős természeti beavatkozás, pontosabban beavatkozás a Csallóköz vízvédelmi területébe. Szakértők szerint ezzel 12,5 millió eurós kárt okoztak.

A rendőrség kérte Heerdt előzetes letartóztatásba helyezését is, de ezt a bíróság elutasította, így négy nap múlva Heerdtet szabadon engedték. A D4R7 Construction szerint azonban nem követtek el bűncselekményt és nem is károsították a környezetet a kavicskitermeléssel. „A D4R7 érvényes bérleti szerződéssel rendelkezik a földtulajdonosokkal, amelyet kifejezetten kavicskitermelés céljából kötöttünk – tájékoztatott a cég. – Kifizettük a megállapodásban szereplő összeget, és ezeknek a tulajdonosoknak nincs is követelésük a D4R7 irányában.”

29,7 km-t adtak át

A D4 déli és az R7-es Egyházgelléig tartó szakaszának az építésére 2016-ban írta alá a szerződést a közlekedésügyi minisztérium és a Zero Bypass Limited koncessiós céggel, a tervezést és az építést a D4R7 Construction végezte, amely a spanyol Ferrovial Agroman és az osztrák PORR közös cége. A D4-esnek a projektbe tartozó szakasza 27 km hosszú lesz, az R7-esé pedig 32 km. Vasárnap 29,7 km hosszú szakaszt adtak át.

- lpj -