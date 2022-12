Átadták Kína és egyben a világ második legnagyobb vízierőművét (FOTÓ)

A 72 órás próbaüzem befejeztével az utolsó termelőegységet is a hálózatba integrálták, és az erőmű megkezdte az áramtermelést - közölte a kínai állami televízió kedden.

A Jangce folyó felső szakaszán épült Pajhotan a délnyugat-kínai Jünnan és Szecsuan tartomány határán található. A 2017-ben megkezdett és nemrég befejezett gigantikus beruházás becsült összköltsége meghaladta a 24 milliárd dollárt.

A 289 méter hosszú és 16 termelőegységből álló Pajhotan 62,44 milliárd kilowattóra villamos energiát fog termelni évente, ami csaknem 75 millió ember éves energiafelhasználását biztosítja.

#CTGNews

With its No.9 generating unit put into operation this morning, the CTG's 16-GW #Baihetan hydropower project, the world's 2⃣nd-largest of its kind after the Three Gorges Project, is set to be operational, contributing to the country's utilization of clean energy. pic.twitter.com/ww613ghCj6