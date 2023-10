Átadták a Petőfi-szobor melletti felújított parkot Komáromban (FOTÓK)

Vasárnap átadták Komáromban a Petőfi Sándor szobra melletti felújított parkot.

Fotók: Cséfalvay Á. András (További képekért kattints a fotóra!)

Komárom városa a közösségi tér felújításával is tiszteleg a 200 éve született költő emléke előtt. A parkban új járdákat építettek, padokat és kerékpártárolót helyeztek ki.

Keszegh Béla polgármester az átadón elmondta, az elmúlt időszakban több helyen is szerettek volna közösségi tereket kialakítani, illetve felújítani a meglévőket. "Erre egy jó példa ez a park, hiszen itt, a Petőfi utcán korábban elhelyezésre került a Petőfi-szobor, és szerettük volna a környéket bővíteni, hogy le lehessen ülni feltöltődni, beszélgetni, megpihenni. Ehhez hívtunk segítségül egy helyi tervezőt, Domján Nikolettet."

A parkban Petőfi-idézetek olvashatók, emellett pedig a fém oszlopokról QR-kódokat lehet leolvasni. „A kódok leolvasása után a költő legismertebb verseit hallgathatják meg az érdeklődők a Komáromi Jókai Színház színészeinek előadásában” – mondta a polgármester, hozzátéve, ezáltal egyrészt szeretnék, hogy a téren elérhetőek legyenek a versek, másrészt ezeket a felvételeket eljuttatják az iskolákba is, hogy a diákok is meghallgathassák, hiszen egy költőnek mindenekelőtt a versei fontosak, és az, hogy mit szeretne üzenni azok által.

Keszegh Béla kiemelte, fontosnak tartják, hogy a helyi szlovákok is megismerjék Petőfi verseit. „Már több évtizeddel ezelőtt is jelentek meg nem kis számban Petőfi-versek szlovák fordításban, talán Ján Smrek és Pavol Országh Hviezdoslav fordításai a legismertebbek. A legnagyobb Petőfi-versekből származó idézetek itt is elérhetőek szlovák fordításban. Szeretnénk ezáltal összekötni a komáromi embereket, szeretnénk, ha jól kiegészítené egymást a magyar és a szlovák kultúra, és ez erősítené ezt a sokszínű komáromi környezetet.

Szeretnénk, hogy olyan érzelmekkel és lendülettel legyen tele, mint Petőfi Sándor maga és az ő költészete" - hangsúlyozta.

„A mai Szlovákiában sokszor érezzük mindannyian, a kultúra bármely területén tevékenykedő művészek, alkotók hogy bizony légtornászok vagyunk, és talán a jövő az, hogy még óvatosabban kell végeznünk a produkciót, hiszen most már sajnos elmondhatjuk, hogy nincs alattunk háló, de nem fogjuk feladni ezt a mutatványt” – jegyezte meg Gál Tamás, a Komáromi Jókai Színház igazgatója.

A park helyreállítása nyáron kezdődött, költsége meghaladta az 50 ezer eurót.



