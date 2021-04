Átalakítja a terveket az Európai Szuperliga az angol klubok visszalépése után

- írta közleményben az ESL, amely jelezte: az angol klubok távozása ellenére határozottan kiáll azon célja mellett, hogy egy új európai versenysorozatot hozzon létre, mert "a jelenlegi rendszer nem működik."

"A mi javaslatunknak az a célja, hogy lehetővé tegye a sportág fejlődését, miközben erőforrásokat és stabilitást generál a teljes futballpiramis számára, ideértve azoknak a pénzügyi nehézségeknek a leküzdését, amelyeket a labdarúgás közössége a világjárvány következtében tapasztalt" - áll a közleményben.

A 12 csapatos Európai Szuperliga létrehozását vasárnapról hétfőre virradóra jelentették be, az alapítók között angol, olasz és spanyol klubok is voltak, ugyanakkor a tervet magas rangú politikai, valamint sportszakmai körökben, a nemzetközi (FIFA) és az európai szövetség (UEFA) részéről is széleskörű ellenérzés fogadta. A szurkolói csoportok szintén kritikákat fogalmaztak meg a tervezett ESL-lel szemben.

As a result of listening to you and the wider football community over recent days we are withdrawing from the proposed Super League.



We made a mistake, and we apologise for it.