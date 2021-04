Átlépte a hétszázat a mianmari tüntetéssorozat halálos áldozatainak a száma

Hétszázegyre nőtt Mianmarban a katonai hatalomátvétel elleni, két hónapja tartó tiltakozássorozat halálos áldozatainak a száma a Politikai Foglyokat Támogató Egyesület (AAPP) vasárnapi közlése szerint.

Az AAPP jelentésében szerepel a pénteken a Ranguntól 70 kilométernyire északra fekvő Bago városában megölt legalább 82 ember. A Myanmar Now hírportál közlése szerint a hadsereg már nehézfegyvereket is bevet a tüntetők ellen, akik orvosi segítséget is csak bajosan tudnak igénybe venni.

A volt Burmában a katonaság február elején vette át a hatalmat a demokratikusan megválasztott kormánytól. Az azóta tartó tüntetéseket még úgy sem sikerült letörnie a hadseregnek, hogy éles lőszert vetett be a tiltakozók ellen. Eddig több mint három ezer tiltakozót tartóztattak le. Ennek ellenére vasárnap is sokan tüntettek szerte Mianmarban.

Az ország második legnépesebb városában, Mandalajban vasárnap hajnalban pokolgép robbant a katonai junta egyik bankjának, a Myawaddy-Bank egyik fiókjánál, egy őr megsebesült. A bank szolgáltatásait a február 1-jei puccs óta nem veszig igénybe a demokrácia helyreállítását követelő tüntetők.



(MTI)