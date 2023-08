Atlétikai vb: Minden készen áll, hogy elkezdődjön Magyarország eddigi legnagyobb sporteseménye

Célegyenesbe fordult a rendezés, minden készen áll, hogy elkezdődjön Magyarország eddigi legnagyobb sporteseménye - mondta szombaton Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár, az atlétikai világbajnokság kormánybiztosa.

Fotók: MTI - további képekért kattints a fotóra!

"168 óra múlva ilyenkor a világbajnokságnak lesz egy győztese, ezüstérmese és bronzérmese. Ez is jelzi, hogy célegyenesbe fordult a rendezés, minden készen áll ahhoz, hogy elkezdődjön Magyarország eddigi legnagyobb sporteseménye" - mondta a vb kezdete előtt egy héttel tartott sajtótájékoztatón Schmidt Ádám a Nemzeti Atlétikai Központ parkjában. Ezután arról is beszélt, hogy a világbajnoksággal többet szeretnének adni, mint egy sportesemény, ezért folyamatosan lesznek koncertek, különböző programok, amelyek reggeltől estig várják majd a kikapcsolódni, szórakozni vágyókat.

"Több mint egymilliárd néző fogja látni az eseményeket, és ezzel együtt Budapestet. Átléptük a 300 ezer eladott jegyet, ennyi néző még nem látogatott ki Magyarországon sporteseményre" - ismertette. Megemlítette azt is, hogy a rendezvény "hagyatékaként" az eddigi szennyezett területen a vb után park lesz és futókör is várja az érdeklődőket.

"Nemzeti ügy, hogy ez egy jól sikerült világbajnokság legyen" - összegzett Schmidt Ádám.

"Egy héttel a kezdés előtt a szervezőbizottság nyugodt és magabiztos, rendkívül motivált" - jelentette ki Németh Balázs, a Budapest 2023 NZrt. vezérigazgatója, majd arról beszélt, hogy minden készen áll ahhoz, hogy Közép-Európában elsőként Budapest vendégül láthassa a világ harmadik legnagyobb sporteseményét.

Megemlítette, hogy szombaton tíz órakor kinyitott a sajtóközpont, érkeznek a sportolók, a világbajnokság kisbuszai járják a várost, a világ már Budapestre figyel. Kedden megnyílnak az edzőpályák is. A legfrissebb adatok szerint 102 külföldi országból vásároltak már jegyet - mondta. Arról is beszélt, hogy ársapkát vezetnek be a stadion büféiben és a szurkolói zónában, 550 forintba kerül fél liter ásványvíz, és a sör is ezer forint alatt lesz.