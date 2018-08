"Átneveztek" egy New York-i metróállomást Aretha Franklin tiszteletére

A csütörtökön elhunyt világhírű amerikai soulénekesnő tiszteletére a rajongók a New York-i Franklin Street megálló felirata elé az Aretha nevet is odafestették.

A Manhattan déli részén található állomás "átnevezése" nem hivatalos és nem is végleges, a rajongók a soul királynője keresztnevét csak odarajzolták az állomás 1-es peronjának táblájára.

Szerda éjjel az állomás neve alá, a csempére a respect (tisztelet) szót festették, utalva a súlyosan beteg díva egyik legismertebb dalának címére. Csütörtökre a feliratot eltávolították.

Az énekesnő 30 Greatest Hits című lemeze péntekre az letaszította Nicki Minaj új lemezét az iTunes albumtoplistájának éléről, a Respect a dalok sikerlistáját vezeti, ahol az első tíz közé a sztár több száma - A Natural Woman, Think, Chain of Fools, I Say a Little Prayer - is felkerült.

Az iTunes listái a digitális vásárlások alapján készülnek, naponta többször frissítik őket.

Az amerikai Music Television (MTV) zenei csatorna bejelentette, hogy hétfőn, a Video Music Awards díjátadón emlékezik meg a soullegendáról.

Aretha Franklin 76 évesen, hasnyálmirigyrákban halt meg csütörtökön detroiti otthonában.

(MTI)