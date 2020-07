Átpasszolhatják Ficóék az emberjogi és kisebbségügyi bizottságot Kotlebáéknak

Már a választási ciklus elején gond volt azzal, hogy a kormánykoalíció képviselői nem akarták megszavazni, hogy a rendszerint ellenzék által vezetett bizottság elnöki székében a Smer Ľuboš Blahát ültesse.

Mivel azonban Peter Pellegrini és további 10 smeres képviselő Smerből való távozásával változtak az erőviszonyok a parlamentben, az ĽSNS kérte a parlamenti bizottságok elnöki székeinek újraosztását.

Az Aktuality.sk pedig úgy tudja, Robert Fico pártja megegyezett a szélsőségesekkel, hogy átengedik számukra egy bizottság vezetését. Ján Mažgút, a Smer szóvivője azt üzente, respektálják az erőviszonyok megváltozását, és hajlandóak beszéni a parlament emberjogi és kisebbségügyi bizottságáról.

Hogy erről valóban tárgyalnak, megerősítette Ondrej Ďurica, az ĽSNS szóvivője és képviselője is, utóbbi szerint viszont már meg is egyeztek. Azt nem árulta el, hogy ki lehetne a bizottság elnöke, az ĽSNS részéről viszont pillanatnyilag egyetlen tagja van a bizottságnak, az a Milan Mazurek, akit az előző ciklus végén rasszista kijelentéseiért ítéltek el, és emiatt megszűnt parlamenti mandátuma is. A februári választások után viszont visszakerülhetett.

Mindehhez azonban még arra is szükség volna, hogy a Pellegrinivel távozók és a Hlas pártot megalapító képviselők ne alakíthassanak saját frakciót. Ha azonban ezt a parlamenti többség engedélyezi - az Aktuality.sk szerint eddig egy alkalommal volt rá példa, hogy független képviselők frakciót alakíthattak, 2003-ban a HZDS-ből távozók - akkor Marián Kotlebáék nem igényelhetnek még egy bizottsági elnöki funkciót.

Arról, hogy Pellegriniéknek lesz-e frakciójuk, a parlament legközelebb szeptemberben szavazhat, és elképzelhető az is, hogy addig növekedni fog azok száma, akik csatlakoznak az exkormányfő kezdeményezéséhez.

Ha viszont frakciót nem is alakítanak, a bizottság vezetéséről még úgy is a parlamentnek kell döntenie, és Ľuboš Blahát, akit az ĽSNS-hez hasonlóan ugyancsak elnyomó rendszerek csodálójának tartanak, már kétszer leszavazták, a Smer pedig más személyt nem kívánt jelölni a posztra.

