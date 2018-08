Augusztus 20. Csiliznyáradon, a Szent Koronával

A Rákóczi Szövetség helyi szervezete az István, a király című rockoperát vitte színre a helyi templomkertben.

Négy évvel ezelőtt első alkalommal szerveztek ilyen nagyszabású akciót a nyáradi fiatalok, s úgy döntöttek, idén Szent István napján egy klasszikus rockoperát mutatnak be. Az augusztus 20-i ünnepség koszorúzással kezdődött a helyi templomnál, ahol az emlékezés virágait a Minden Magyarok Nagyasszonya Koronájának emléktáblájánál helyezték el az önkormányzat és a helyi szervezetek képviselői. Ezután ünnepi szentmise vette kezdetét, ahol kenyér- és terményáldásra is sor került.

Kenyér- és terményáldás a templomban

Az este hét órára meghirdetett előadásra várakozó emberek nem mindegyikének jutott ülőhely, azért gyorsan kellett cselekedni és székeket hozni, ám így is voltak, akik állva nézték a műsort.

— mondta az eseménnyel kapcsolatban Lukács József polgármester.

Az előadást a Rákóczi Szövetség csiliznyáradi szervezete és egyéb csoportosulások közös erővel valósították meg. „Ez egy nagy baráti kör, amely létrehoz valami szépet. A legkisebb szereplőnk négy, a legidősebb pedig hetven év körüli volt. Akadtak a szereplők között régi és új hangok is. Az ötletet minden alkalommal közösen találjuk ki és valósítjuk meg” — mondta Ladacsi László, a darab rendezője. Az előadást sem olyan egyszerű megszervezni, hiszen elsőként a zenei alapok beszerzése a feladat, majd ki kell választani a szereplőket. Az pedig nagyon fontos szempont a szervezők számára, hogy ezek csiliznyáradiak, vagy pedig környékbeliek legyenek. „Szeretnénk összefogni a fiatalokat, a tehetséges embereket a környéken, hogy tudják kiélni magukat a színpadon és megmutathassák tehetségüket. Tehát ebben a csapatban lelkes amatőrök szerepelnek, persze akadnak olyanok is, akik zeneiskolába járnak, vagy már ott tanítanak” — magyarázza a rendező.

Persze a támogatók nélkül nem sikerült volna megvalósítaniuk a műsort, többek közt így készült el az előadáson használt magyar Szent Korona másolata. „Többen közreműködtek abban, hogy végül szinte a végsőkig hasonlítson a valódira. Ladacsi Gábor Máté kezdte a készítését, majd Pósfán Iván Lajos és Iván Péter folytatták, illetve Péter barátnője, Bittera Gabriella aranyműves. A végső simításokat én végeztem, kifestettem és elhelyeztem rajta a szentképeket” — meséli László. Ezután már csak Zsemlye Sarolta bakai varrónő kellett a véglegesítéshez, aki a korona belsejének anyagát készítette el. Lukács József polgármesternek hála a magyar Szent Korona pontos méreteit is sikerült megszerezniük.

Ifj. Ladacsi László rendező

„Ezzel az előadással próbáltuk összehozni a község összes közösségét, klubját, szervezetét, hogy mindenki megmutassa, nemcsak külön tudunk dolgozni, de össze is tudunk fogni. Hiszen régen, István király idejében is összefogtak az emberek és úgy jött létre az állam. Mi is meg akarjuk mutatni az embereknek minden évben, hogy össze tudunk fogni és létre tudunk hozni valami szépet, valami maradandót. Így talán az emberekben is megmard az ünnepi érzés”