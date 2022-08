Augusztus 20. – Hájos: „Európában sok nemzet irigykedve figyeli a mai Magyarországot”

Mindenesetre Dunaszerdahelyen az eredeti tervekkel ellentétben meglehetősen megváltozott a program. Elmaradt a fő attrakció, Tóth Gabi koncertje a VMK előtt, és mint azt már korábban lehetett tudni, a Fidesz magyar országgyűlési frakcióvezetője, Kocsis Máté sem jön el, helyette a KDNP-s képviselő, Nacsa Lőrinc mond ünnepi szónoklatot.

Ezt azonban még megelőzte Hájos Zoltán dunaszerdahelyi polgármester köszöntője, amelynek nagy része viszont nem Szent Istvánról, hanem egy „egységes felvidéki politikai érdekképviseletről” szólt.

Ezt követően rátért arra, hogy augusztus 20-ának üzenete számunkra az, hogy „meg kell tartani a nemzeti identitásunkat, kultúránkat és hagyományainkat, közösségként összetartani, boldogulni a szülőföldön”.

Ezután emlékeztetett arra, hogy két éve egyetlen politikai párt vagy mozgalom sem képviseli a magyar kisebbség érdekeit a szlovák parlamentben, ezért „szükséges kialakítani az egységes politikai érdekképviseletet”, amely a parlamentben is képviselheti a magyarokat, ellenkező esetben ugyanis a kisebbség „feladhatja nemzeti hovatartozásból fakadó kötődését”.

Szerinte sokan megkötik a maguk kis kompromisszumaikat, aminek aztán az a vége, hogy fogy a felvidéki magyar. „Nemcsak a hétköznapi emberek kötötték meg ilyen vagy olyan kompromisszumaikat, hanem közösségünk némely vezetője is, akik többször olyan politikai kompromisszumokat kötöttek meg közösségünk érdekének ellenében, amelyek sajnos visszafordíthatatlanok” - húzta alá.

Véleménye szerint a Szövetségbe tömörült pártok többéves szembenállása miatt nem könnyű felszámolni a bizalmatlanságot, más lehetőséget viszont nem lát.

Nacsa Lőrinc többet beszélt a konkrét Szent Istváni örökségről. Hangsúlyozta, hogy „Szent István felelősség, örökség és kapocs”.

„Szent István úgy alapította meg az országot, hogy figyelt arra, hogy kívül és belül is jól nézzünk ki. (…) Kifele is úgy kell kinéznünk, mint egy erős, határozott, az értékeit fontosnak tartó állam, de befelé is meg kell ezt élnünk, úgy is kell cselekednünk, viselkednünk” – mondta, hozzátéve, hogy a keresztény hitet és a nemzeti szuverenitást tartotta állama két alappillérének.