Augusztus 30-tól vetítik a mozik a Jan Palachról szóló filmet

A film, melyet az alkotók és a színészek csütörtökön (8. 23.) mutattak be Pozsonyban, annak a cseh diáknak a történetét dolgozza fel, aki Csehszlovákia szovjet megszállása elleni tiltakozásul 1969-ben felgyújtotta magát.

„Jan Palach egy volt a sok közül, akik az elveikért és a meggyőződésükért áldozták az életüket. Egy ikonná vált, akinek az üzenete ma is aktuális. Azokról az eseményekről forgattunk filmet, amelyek jelentősen befolyásolták közös történelmünk alakulását” – fejtette ki Sedláček.

Az életrajzi film a Szlovák Rádió és Televízió (RTVS), a Cseh Televízió és a Cinemart közös munkájának eredménye. A film elkészítését az Audiovizuális Alap és a Cseh Állami Kinematográfiai Alap támogatta.

Michal Pusztay, az RTVS dramaturgja szerint ez az életrajzi dráma mélyebb jelentéssel bír a televízió számára. Úgy véli, Palach története sok szálon kötődik a jelenünkhöz is.

A film a fiatalember életének utolsó hónapjait követi nyomon a rendelkezésre álló, tényszerű forrásokból kiindulva, miközben arra is keresi a választ, hogy mi játszódhatott le a főszereplő fejében. Jan a hozzá közel állók közül senkinek sem árulta el, hogy mire készül. Nem is adta jelét annak, hogy képes lenne az öngyilkosságra. A film bemutatja a kapcsolatát a barátnőjével, Helenkával, együttélését az édesanyjával Všetatyban, valamint a pezsgő diákéletet 1968-ban. Jan Palach Kazahsztánba és Franciaországba utazik diákmunkára, iskolába jár, figyel és hallgat. Párhuzamosan azzal, ahogy 1968 őszétől változni kezd a közélet, az utcák színe, és az emberek arckifejezése, valami Jannal is történik.



TASR/para